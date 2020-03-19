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В Киевской ОГА сообщили, что состояние двух инфицированных коронавирусом жителей области средней тяжести

Второй инфицированной коронавирусом в Киевской области оказалась член семьи первого больного жителя региона, проинформировали в облгосадминистрации. Вероятно, речь идет о родственнице нардепа Сергея Шахова.

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В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом
В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом
Фото: depositphotos.com

Состояние двух инфицированных жителей Киевской области медики оценивают как средней тяжести. Об этом 19 марта сообщила Киевская областная государственная администрация. 

Второй заболевшей оказалась член семьи первого больного в Киевской области, проинформировали в пресс-службе. 

Вероятно, речь идет о члене семьи народного депутата из группы "Довіра" Сергея Шахова. О его инфицировании стало известно 18 марта. 

По данным ТСН, Шахов живет в Ирпене Киевской области. 

Киевская ОГА сообщила, что коронавирус подозревают еще у четырех жителей области. Двое из них госпитализированы в Белой Церкви, еще двое – в Киево-Святошинском районе. 

Шахов заболел после возвращения из заграничной поездки. По данным LB.ua, он прилетел в Украину 11 марта. После этого не посещал сессии парламента, но присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики 12 марта, а также участвовал в нескольких телевизионных программах. 

11 нардепов, которые были с Шаховым на заседании комитета, а также один бывший и два нынешних нардепа, которые контактировали с ним на телевизионных эфирах, самоизолировались

Шахов сообщил, что чувствует себя нормально, у него снизилась температура. "Надеюсь, будет все хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались.

Теги: Киевская ОГА, Киевская область, Ирпень, инфекция, Сергей Шахов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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