Три политика сообщили, что были на эфирах с нардепом Шаховым, который заразился коронавирусом. Они идут в самоизоляцию

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, народный депутат от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко, бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Артюшенко, а также блогер Валерий Прозапас сообщили, что 12–13 марта контактировали с нардепом из группы "Довіра" Сергеем Шаховым, у которого подтвердился коронавирус.

Ряд действующих и бывших народных депутатов Украины заявили, что контактировали с инфицированным коронавирусом коллегой из группы "Довіра" Сергеем Шаховым на телевизионных эфирах, поэтому будут в ближайшее время в самоизоляции.

В Минздраве сообщали, что Шахов недавно побывал за границей. По данным LB.ua, депутат вернулся в Украину 11 марта.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин написал в Facebook, что был с Шаховым на эфирах 12-го и 13 марта.

"После получения информации о диагнозе господина Сергея я сразу же перешел в режим добровольной самоизоляции. Согласно рекомендациям ВОЗ, Минздрава и коллеги Ольги Стефанишиной буду в самоизоляции до 23 марта. Не волнуйтесь, симптомов нет, чувствую себя хорошо", – сообщил он.

Об участии 13 марта в одной программе с Шаховым заявил также нардеп от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко.

"Чувствую себя хорошо, чего и вам всем желаю!" – написал он, уточнив, что уходит в самоизоляцию.

Бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Артюшенко сообщил, что пересекался с Шаховым в студии "5 канала" 12 марта.

"Мы и поздоровались, и больше часа общались. Поэтому я прошу прощения у тех из вас, с кем не получится встретиться. Так как большая часть моих планов разрушена... Вынужден перейти в режим самоизоляции", – проинформировал Артюшенко, добавив, что чувствует себя хорошо.

На этом же эфире был ветеран АТО, блогер Валерий Прозапас. Он тоже сообщил, что уходит в самоизоляцию.

В аппарате Верховной Рады сообщили, что 16-го и 17 марта Шахов не посещал парламент, но он был на заседании комитета по вопросам экологической политики 12 марта.

На этом на заседании, кроме Шахова, присутствовали еще 11 депутатов: Зиновий Андрийович ("Слуга народа"), Леся Василенко ("Голос"), Игорь Кривошеев ("Слуга народа"), Александр Мариковский ("Слуга народа"), Юлия Овчинникова ("Слуга народа"), Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), Павел Якименко ("Слуга народа"), Олег Бондаренко ("Слуга народа"), Андрей Задорожний ("Слуга народа"), Елена Криворучкина ("Слуга народа") и Эдуард Прощук ("Слуга народа"). Все они тоже идут в самоизоляцию.

Шахов сообщил, что чувствует себя нормально, у него снизилась температура. "Надеюсь, будет все хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Института Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавирусной инфекции, по состоянию на 18 марта в мире заболело более 200 тыс. человек, из которых более 8 тыс. скончались.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.