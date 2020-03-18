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Три политика сообщили, что были на эфирах с нардепом Шаховым, который заразился коронавирусом. Они идут в самоизоляцию

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, народный депутат от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко, бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Артюшенко, а также блогер Валерий Прозапас сообщили, что 12–13 марта контактировали с нардепом из группы "Довіра" Сергеем Шаховым, у которого подтвердился коронавирус.

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Шахов заболел после поездки за границу
Шахов заболел после поездки за границу
Фото: Олег Федонюк / Facebook

Ряд действующих и бывших народных депутатов Украины заявили, что контактировали с инфицированным коронавирусом коллегой из группы "Довіра" Сергеем Шаховым на телевизионных эфирах, поэтому будут в ближайшее время в самоизоляции.

В Минздраве сообщали, что Шахов недавно побывал за границей. По данным LB.ua, депутат вернулся в Украину 11 марта.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин написал в Facebook, что был с Шаховым на эфирах 12-го и 13 марта.

"После получения информации о диагнозе господина Сергея я сразу же перешел в режим добровольной самоизоляции. Согласно рекомендациям ВОЗ, Минздрава и коллеги Ольги Стефанишиной буду в самоизоляции до 23 марта. Не волнуйтесь, симптомов нет, чувствую себя хорошо", – сообщил он.

https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn/posts/3064571070260061

Об участии 13 марта в одной программе с Шаховым заявил также нардеп от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко.

"Чувствую себя хорошо, чего и вам всем желаю!" – написал он, уточнив, что уходит в самоизоляцию.

https://www.facebook.com/PushkarenkoArsenii/posts/210033347006993

Бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Артюшенко сообщил, что пересекался с Шаховым в студии "5 канала" 12 марта.

"Мы и поздоровались, и больше часа общались. Поэтому я прошу прощения у тех из вас, с кем не получится встретиться. Так как большая часть моих планов разрушена... Вынужден перейти в режим самоизоляции", – проинформировал Артюшенко, добавив, что чувствует себя хорошо.

https://www.facebook.com/artjushenko.igor/posts/2861731310541949

На этом же эфире был ветеран АТО, блогер Валерий Прозапас. Он тоже сообщил, что уходит в самоизоляцию.

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/2902924526460871

В аппарате Верховной Рады сообщили, что 16-го и 17 марта Шахов не посещал парламент, но он был на заседании комитета по вопросам экологической политики 12 марта.

На этом на заседании, кроме Шахова, присутствовали еще 11 депутатов: Зиновий Андрийович ("Слуга народа"), Леся Василенко ("Голос"), Игорь Кривошеев ("Слуга народа"), Александр Мариковский ("Слуга народа"), Юлия Овчинникова ("Слуга народа"), Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа  За жизнь"), Павел Якименко ("Слуга народа"), Олег Бондаренко ("Слуга народа"), Андрей Задорожний ("Слуга народа"), Елена Криворучкина ("Слуга народа") и Эдуард Прощук ("Слуга народа"). Все они тоже идут в самоизоляцию.

Шахов сообщил, что чувствует себя нормально, у него снизилась температура. "Надеюсь, будет все хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Института Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавирусной инфекции, по состоянию на 18 марта в мире заболело более 200 тыс. человек, из которых более 8 тыс. скончались.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

Теги: Верховная Рада, карантин, Блок Петра Порошенко, Сергей Шахов, Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина, Слуга народа, Игорь Артюшенко, партия Голос, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Арсений Пушкаренко, Валерий Прозапас
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