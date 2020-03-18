Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Члены комитета Рады по экологии самоизолируются. В этом комитете работал заразившийся коронавирусом нардеп Шахов

Члены комитета Верховной Рады по вопросам экологии, в котором состоит заразившийся коронавирусом нардеп Сергей Шахов, здоровы, сказал глава комитета, народный депутат от "Слуги народа" Олег Бондаренко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Один из парламентских комитетов уходит на карантин
Один из парламентских комитетов уходит на карантин
Фото: rada.gov.ua (архив)

Члены комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологии самоизолируются из-за обнаружения коронавируса у народного депутата из группы "Довіра" Сергея Шахова, который является членом этого комитета. Об этом LB.ua заявил глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Олег Бондаренко.

"Мы как ответственные народные депутаты идем в самоизоляцию для предотвращения возможного распространения инфекции", – сказал он.

По информации Бондаренко, пока все депутаты здоровы. Им рекомендовали в случае возникновения признаков инфекции обратиться к врачу. Никто из членов комитета пока не будет делать тесты, добавил он.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразились 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях, еще два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся. Среди заболевших и нардеп Шахов, который недавно был за границей.

Теги: Верховная Рада, Украина, инфекция, Сергей Шахов, Олег Бондаренко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
53-летняя Берри показала фото в бюстгальтере для 6 млн подписчиков
53-летняя Берри показала фото в бюстгальтере для 6 млн подписчиков
Карантинные квартирники. Кого из украинских артистов можно послушать в интернете 18 марта
Карантинные квартирники. Кого из украинских артистов можно послушать в интернете 18 марта
  "Миссис Америка". Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео
  "Миссис Америка". Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео
Билык с сыном снялась для обложки Viva!
Билык с сыном снялась для обложки Viva!
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS