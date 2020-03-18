Члены комитета Рады по экологии самоизолируются. В этом комитете работал заразившийся коронавирусом нардеп Шахов

Члены комитета Верховной Рады по вопросам экологии, в котором состоит заразившийся коронавирусом нардеп Сергей Шахов, здоровы, сказал глава комитета, народный депутат от "Слуги народа" Олег Бондаренко.

Члены комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологии самоизолируются из-за обнаружения коронавируса у народного депутата из группы "Довіра" Сергея Шахова, который является членом этого комитета. Об этом LB.ua заявил глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Олег Бондаренко.

"Мы как ответственные народные депутаты идем в самоизоляцию для предотвращения возможного распространения инфекции", – сказал он.

По информации Бондаренко, пока все депутаты здоровы. Им рекомендовали в случае возникновения признаков инфекции обратиться к врачу. Никто из членов комитета пока не будет делать тесты, добавил он.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразились 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях, еще два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся. Среди заболевших и нардеп Шахов, который недавно был за границей.