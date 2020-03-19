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В Италии более 2,6 тыс. медиков заразились коронавирусом

Доля зараженных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего числа больных в Италии, сообщила некоммерческая организация GIMBE, которая занимается исследованиями в области здравоохранения. По данным Il Secolo XIX, медработникам не хватает защитных средств, в том числе масок.

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Эксперты говорят, что защитные костюмы итальянских медиков не отвечают требованиям
Эксперты говорят, что защитные костюмы итальянских медиков не отвечают требованиям
Фото: EPA

Число инфицированных коронавирусом медицинских работников в Италии составляет не менее 2629. Об этом в Twitter сообщил Нино Картабеллотта – глава некоммерческой организации GIMBE, которая занимается исследованиями в области здравоохранения.

Эти данные актуальны на 18.00 17 марта.

Доля зараженных медработников достигла 8,3% от общего числа больных, уточнил эксперт.

Инфографика составлена на основе информации, полученной из Национального института здоровья (ISS).

"Процедуры и защитные средства все еще не отвечают требованиям", – написал он.

В комментарии агентству ANSA 18 марта Картабеллотта назвал количество зараженных медработников огромным. "8,3% от общего числа случаев более чем вдвое превышает китайский показатель", – сказал он.

В Ломбардии, которая наиболее пострадала от вспышки коронавируса, по состоянию на 17 марта было зарегистрировано 691 случай инфицирования врачей, медсестер и технических работников, сообщило издание Varese News со ссылкой на информацию профсоюзов.

По данным Il Secolo XIX, во многих итальянских больницах медикам, в частности, не хватает масок.

Профессор из Пекина Ву Дон и заведующий отделением интенсивной терапии из Уханя Ду Бин сказали в комментарии Bloomberg на этой неделе, что европейские врачи повторяют ошибки китайских коллег. Недостаточная защита медицинских работников приводит к высокому уровню заболеваемости среди врачей и медсестер, считают они. В Ухане непонимание свойств коронавируса и нехватка средств защиты в первые недели вспышки привели к заражению тысяч медиков, как минимум 46 из них умерли. По их словам, защитный костюм должен обязательно предусматривать очки.

По состоянию на 18 марта, в Италии было зарегистрировано 2978 летальных случаев от коронавируса. Общее количество инфицированных возросло до 35 713 (сюда включены умершие от инфекции).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.

Теги: медицина, Италия, эпидемия, медики, Ломбардия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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