Кернес: В Италии работает и метро, и общественный транспорт, только там одни трупики. Видео

Кернес: У нас украинской программы борьбы с коронавирусом нет. Такой, как была в Китае Скриншот: TriolanLive / YouTube

17 марта в трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции прекратили работу метро.

Кернес выступал против этого. Он говорил, что считает такой шаг в городе, где не зафиксирован ни один случай заболевания, необоснованным.

Дневной пассажиропоток Харьковского метрополитена составляет около 600 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 18 марта, коронавирусом инфицировано 194 029 человек в более чем 160 странах, 7873 человека умерли. Наибольшее количество заболевших – в Китае.

В Европе эпицентр вспышки заболевания находится в Италии. По данным на 17 марта, в стране зарегистрировано 31 506 случаев заражения коронавирусом, 2503 человека скончались (данные за 18 марта будут опубликованы вечером).

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.