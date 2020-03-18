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Кернес: В Италии работает и метро, и общественный транспорт, только там одни трупики. Видео

18 марта на внеочередной сессии Харьковского горсовета мэр города Геннадий Кернес сказал, что у Украины нет своей программы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Трансляцию заседания вели на YouTube-канале TriolanLive. Он сказал, что в целом считает закрытие метро в трех городах правильным шагом "с точки зрения охраны здоровья и жизней людей". "Но мы копируем то, что творится в Италии, Германии, Франции, Испании... У нас украинской программы борьбы с коронавирусом нет. Такой, как была в Китае", – считает мэр. Во время обсуждения кто-то из депутатов выкрикнул из зала, что в Италии метро не закрывали. "В Италии работает и метро, и общественный транспорт, только там никто не ездит уже. Там одни трупики", – заявил Кернес.

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Кернес: У нас украинской программы борьбы с коронавирусом нет. Такой, как была в Китае
Кернес: У нас украинской программы борьбы с коронавирусом нет. Такой, как была в Китае
Скриншот: TriolanLive / YouTube

17 марта в трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции прекратили работу метро.

Кернес выступал против этого. Он говорил, что считает такой шаг в городе, где не зафиксирован ни один случай заболевания, необоснованным.

Дневной пассажиропоток Харьковского метрополитена составляет около 600 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 18 марта, коронавирусом инфицировано 194 029 человек в более чем 160 странах, 7873 человека умерли. Наибольшее количество заболевших – в Китае.

В Европе эпицентр вспышки заболевания находится в Италии. По данным на 17 марта, в стране зарегистрировано 31 506 случаев заражения коронавирусом, 2503 человека скончались (данные за 18 марта будут опубликованы вечером).

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

видео

Видео: Новости Харькова / YouTube
Теги: Харьков, метро, Италия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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