Неоплачиваемые отпуска могут привести к тенизации экономики. Люди будут пытаться заработать, а не уберечься от коронавируса

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Коронавирус: без паники, но с уважением друг к другу.

Сейчас Украина и мир в целом стоят перед очередным, невиданным доселе, испытанием на проверку взаимодействий власти, общества и медиков. Коронавирус – это вызов для жителей планеты, и украинцы здесь не исключение. К сожалению, распространение вируса странами мира растет, а статистика неутешительная практически во всех регионах. Угроза, которая нависла над нашей планетой, требует быстрых и правильных решений как каждого из нас, так и для власти в целом.

Примечательно, что накануне украинский парламент, независимо от политических амбиций, консолидировался в борьбе против распространения коронавирусной инфекции в стране. Теперь главное, чтобы сознание включилась в каждом из нас. Задача же власти максимально способствовать тому, чтобы украинцы чувствовали себя защищенными и были уверены, что государство сможет поддержать каждого.

Важный закон, за который проголосовали парламентарии, предусматривает проведение закупок товаров, работ и услуг для противостояния коронавирусу по упрощенным процедурам; стопроцентную предоплату за такие товары, работы и услуги; освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарственные средства, медицинское оборудование для предотвращения возникновения и распространения коронавируса; контроль со стороны Кабинета Министров над ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. Кроме того, мы предоставили полномочия усиленного контроля со стороны Кабмина по ценам на лекарства, товары медназначения и социально значимые товары.

Что касается закупок необходимого медицинского оборудования без тендера, то надеюсь, что чиновники и те, кто ответственен за эти процессы, будут максимально прозрачно проводить финансовые расчеты. Во-первых, убежден, что эти процессы будут происходить под контролем правоохранительных органов. Во-вторых, все кто попытается спекулировать на проблеме, прежде всего, будут нести моральную ответственность перед каждым, кто столкнется с коронавирусной инфекцией.

Документом также предусматривается возможность работы из дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска; предоставление права владельцам изменять режимы работы органов, учреждений, предприятий.

Мы уже получаем обращения от работников, которые на время карантина вынуждены взять отпуск за свой счет. Жаль, что часть государственных компаний сейчас прибегают к таким непопулярным шагам. Но дело каждого руководителя, даже в худшей ситуации, позаботиться о своих работниках. Сложно в этом случае будет повлиять на малый и средний бизнес, а потому государственные органы должны выработать алгоритм, чтобы у граждан, которые потеряли работу из-за карантина, не было финансовых проблем, которые от них напрямую не зависят...

Согласно положениям принятого законодательства, если имеется согласие работника, то на период карантина может предоставляться отпуск как ежегодный (вне графика), дополнительный (если работник имеет такое право), так и без сохранения заработной платы. И что важно – отправление работника в отпуск может произойти только с его согласия. Если такого согласия нет, то работнику целесообразно обеспечить возможность выполнения другой работы, непосредственно не связанной с проведением запрещенных мероприятий (например, работники сферы образования могут проводить дистанционное обучение, разрабатывать учебные планы и т.д.).

И опять же это все на бумаге, а в жизни не так. Неоплачиваемые отпуска могут привести к тенизации экономики. Работники салонов красоты перейдут в режим работы "на дому", водители маршрутных автобусов пересядут на собственные авто и будут нелегально перевозить пассажиров, каждый будет пытаться в первую очередь не уберечь себя и близких от коронавируса, а заработать деньги, чтобы прокормить собственные семьи. Поэтому прежде всего предприниматели должны были бы быть заинтересованы в том, чтобы обеспечивать своих работников и, таким образом, сохранить их в своей команде, потому что кризисные времена пройдут, а работать уже некому будет...

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 113 Кодекса законов о труде время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику оклада.

Стоит отметить, что в европейских странах, где также введены карантинные мероприятия, многие компании сегодня применяют режим надомной работы для большинства работников с целью предотвращения распространения коронавируса.

К народным избранникам уже поступают жалобы от педагогов, на некоторых территориях их заставляют идти в неоплачиваемый отпуск на время карантина. И это несмотря на то, что в Минобразования такое решение называют незаконным.

Еще одна важная опция – по закону №3219, Кабмин обязан в недельный срок установить доплаты в размере 200% к зарплатам медицинским и другим работникам, непосредственно занятым ликвидацией заболевания людей коронавирусом. Также предусмотрены доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающим основные сферы жизнедеятельности.

Что касается доплат медицинским работникам, то в нашей стране уже есть хорошие примеры, когда местные советы выделяют из собственных бюджетов необходимые средства, в которых нуждаются "люди в белых халатах", ведь именно медики сейчас больше всего нуждаются в поддержке, благодарности и мотивации, потому что не каждый может согласиться идти на борьбу с малоизвестным вирусом. И неудивительно, что не соглашаются, потому что состояние украинской медицины давно ожидает лучшего, тем более что врачи массово нуждаются в элементарных средствах защиты – масках, защитных костюмах и экспресс-тестах на выявление коронавируса. В этом направлении мы и дальше "пробуксовываем". Поскольку в нашей стране работает принцип финансовой децентрализации, то, очевидно, финансовое обеспечение медиков могут и в дальнейшем перекладывать на плечи местных бюджетов.

Пример Италии наводит на очевидные выводы. Там в местных больницах ощущается острая нехватка медицинского персонала. Во власти говорят, чтобы справиться с динамикой эпидемии, нужно принять на работу не менее 2000 врачей, 5000 медсестер и вспомогательного персонала.

Правительство Италии обратилось к врачам, которые уже на пенсии, с призывом временно вернуться на работу. Также студентам-медикам, которые уже прошли специализацию и должны лишь защитить дипломы, позволили работать в больницах, где не хватает медицинского персонала.

Также стоит отметить, что проголосованным накануне законом прописывается административная ответственность за самовольное оставление места обсервации лицом, которое может быть инфицировано COVID-19, а также повышение уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

Другой законопроект, который мы уже проголосовали, освобождает граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля и вводит помощь для тех, кто заболел коронавирусом и находится в самоизоляции. Это хороший шаг, поскольку мы не застрахованы от того, что будет происходить в будущем с бизнесом и экономикой из-за существенных колебаний цены на валюту и уменьшения спроса на услуги.

Также стоит заметить, что комитет ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов разрабатывает проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты населения на период принятия мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции". В частности, планируется на законодательном уровне утвердить гибкий режим рабочего времени, удаленную работу. В Налоговом кодексе Украины намерены прописать то, чтобы временно на период осуществления мероприятий по карантину освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц, доходов в виде зарплаты, начисленных плательщику налога в соответствии с условиями трудового договора.

Но все же достаточно ли мы делаем на законодательном уровне для предупреждения роста заболеваемости коронавирусом в нашей стране? Вопрос, наверное, риторический, и ответ найти трудно, потому что в такой трагической ситуации оказались впервые все страны мира и единственно правильную модель выработать будет трудно. Но все же возможно, прежде всего, опираясь на опыт других стран. И еще важный аспект – власти могут принимать сотни необходимых стране законов, но они не будут иметь никакого значения, если украинцы не будут их соблюдать...

Прежде всего, важно, чтобы украинцы осознали важность и необходимость проведения в нашей стране всех профилактических мероприятий. Они имеют смысл, если позволят уберечь жизнь хотя бы одного нашего соотечественника.

Опять же, оглядываясь на мировой опыт, первыми меры приняли страны, наиболее пострадавшие от коронавируса. В конце февраля парламент Китая перенес свою 10-дневную мартовскую сессию, новая дата ее проведения пока неизвестна. В то же время были отменены заседания парламента Южной Кореи, дополнительно в здании провели дезинфекцию. Парламенты практически всех стран мира, где были обнаружены первые больные коронавирусом, сразу прекращали свою работу. Международные организации тоже вынуждены были принять меры безопасности из-за коронавируса. Дистанционно работает и секретариат ООН, кроме случаев, когда для выполнения принципиально важной работы требуется физическое присутствие сотрудника.

Примечательно, что Латвия стала первой страной Балтии, где полиция возбудила уголовное дело за распространение фейковых новостей о коронавирусе. По данным местных СМИ, дело заведено на мужчину, который опубликовал в социальных сетях видео о том, что в стране якобы есть случай заражения коронавирусом, хотя на тот момент этого зафиксировано не было. Борьба с распространением ложных новостей в социальных сетях, с помощью смс должна быть в приоритете и у украинских правоохранителей.

Уверен, у украинской нации впереди еще много вызовов, но, если мы сплотимся, не станем думать только о себе, начнем ответственно относиться ко всему, что рекомендуют нам в Кабмине, Министерстве здравоохранения, органах местной власти, и не будем сеять панику, нам удастся победить этот недуг.

Источник: "ГОРДОН"