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Военные грузовики вывозят гробы с телами умерших от коронавируса из Бергамо для кремации. Видео

Начиная с вечера 18 марта десятки армейских грузовиков выехали с территории крематория в Бергамо; они перевозят гробы с телами жертв коронавирусной болезни COVID-19 в другие города, муниципалитеты которых согласились провести кремацию, сообщает Corriere della Sera. Бергамский крематорий может проводить не более 25 кремаций в сутки, при этом только за 18 марта в городе от инфекции умерло 93 человека. Мэр Джорджо Гори говорит, что реальное число умерших больше – не всем из них успели сделать тесты до смерти.

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На улицах Бергамо появились колонны военной техники
На улицах Бергамо появились колонны военной техники
Фото: ЕРА

Общее число жертв эпидемии COVID-19 в Италии к вечеру 18 марта составило 2978. Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили спортивные мероприятия.

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 скончались, сообщил Университет Джона Хопкинса (США), который отслеживает распространение болезни.

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Видео: Fanpage.it / YouTube
Теги: Италия, военные, жертвы, грузовик, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Бергамо
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