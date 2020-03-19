Военные грузовики вывозят гробы с телами умерших от коронавируса из Бергамо для кремации. Видео

Общее число жертв эпидемии COVID-19 в Италии к вечеру 18 марта составило 2978. Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили спортивные мероприятия.

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 скончались, сообщил Университет Джона Хопкинса (США), который отслеживает распространение болезни.