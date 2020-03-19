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В Украине подтверждены еще два случая коронавируса – Минздрав

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось до 18 человек, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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Один случай COVID-19 подтвержден в Киеве, второй в Житомире
Один случай COVID-19 подтвержден в Киеве, второй – в Житомире
Фото: EPA

В Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, сообщило Министерство здравоохранения в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

"Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждены два новых случая инфицирования: один – в Киеве, еще один – в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. На данный момент в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования COVID-19, два из них – летальные", – сказано в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано 222 642 человека, 9115 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии. На эти пять стран приходится 163,8 тыс. случаев болезни.

В Украине по состоянию на утро 19 марта было подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Позже стало известно о подтверждении диагноза у 56-летнего жителя Житомира, который недавно вернулся из Австрии, а также у жены нардепа из группы "Довіра" Сергея Шахова (семья Шахова живет в Киевской области; неизвестно, о ней ли сообщило Министерство здравоохранения).

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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