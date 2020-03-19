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Коронавирус SARS-CoV-2 не может быть биологическим оружием – исследование

Исследование мутаций и структуры нового коронавируса показывает, что он не является лабораторной разработкой, а появился природным путем, сказано в работе международной группы ученых.

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Ученые пытаются понять природу коронавируса
Ученые пытаются понять природу коронавируса
Фото: ЕРА

Сравнительный анализ геномных данных коронавируса SARS-CoV-2 и других шести известных науке коронавирусов, поражающих человека, доказывает, что новая инфекция не может иметь искусственное происхождение. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном 17 марта в журнале Nature.

"Наши анализы ясно показывают, что SARS-CoV-2 не является лабораторной конструкцией или целенаправленно выращенным вирусом", – сказано в статье.

Если бы была проведена генетическая манипуляция с целью создать патоген, вероятно, была бы использована одна из генетических систем ранее известных коронавирусов. Однако данные изучения структуры и мутаций SARS-CoV-2 неопровержимо показывают, что он не получен из какой-либо ранее известной вирусной основы, утверждают генетики и иммунологи, подписавшиеся под работой.

Специалисты рассматривают две наиболее вероятные теории происхождения вируса.

По первому сценарию, вирус развился до агрессивного состояния благодаря переходу от животного к человеку. Летучая мышь является наиболее подходящим резервуаром для SARS-CoV-2, однако случаев прямой передачи от летучей мыши к человеку не зафиксировано, что позволяет предположить наличие еще одного промежуточного звена.

Второй сценарий основан на адаптации вируса при передаче от человека к человеку после первичного переноса от животного.

Слухи о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 и теории заговора возникли в самом начале вспышки. По данным источников AFP, в социальных сетях обнаружили тысячи связанных с Россией аккаунтов, которые распространяют "антиамериканскую дезинформацию" о вспышке коронавируса. Публикуются "практически идентичные сообщения" о том, что коронавирус является биологическим оружием и был создан ЦРУ как средство ведения экономической войны с Китаем, отмечало агентство.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 скончались, сообщил Университет Джона Хопкинса (США), который отслеживает распространение болезни.

Теги: генетика, ученые, исследование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, дезинформация
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