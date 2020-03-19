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"Не вижу проблемы, мне кажется, что многие уже переболели". Шахов подтвердил, что у его жены тоже коронавирус

Народный депутат, член группы "Довіра" Сергей Шахов сообщил, что они с женой находятся в изоляции и чувствуют себя "относительно хорошо". Накануне у них подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19.

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Шахов: Думаю, и дети мои переболели, и родственники
Шахов: Думаю, и дети мои переболели, и родственники
Фото: Alexandr Senko / Facebook

Инфицированный коронавирусом народный депутат Украины, член группы "Довіра" Сергей Шахов подтвердил в комментарии "Обозревателю" 18 марта, что коронавирусом заразилась и его жена.

Сегодня утром Киевская областная государственная администрация сообщила, что двое инфицированных в регионе – родственники, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

По словам депутата, у его жены два дня была температура, поэтому было проведено исследование и тест на коронавирус дал положительный результат.

"Я не вижу в этом никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники. Я чувствую себя относительно хорошо, кашляю немного. Жена тоже в порядке. Мы находимся в изоляции, лечимся, согласно предписаниям врачей", – сообщил нардеп.

"Обозреватель" отмечает, что у Шахова пятеро детей, с ними он контактировал в последнее время.

Шахов заболел после возвращения из заграничной поездки. По данным LB.ua, он прилетел в Украину 11 марта. После этого не посещал сессии парламента, но присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики 12 марта, а также участвовал в нескольких телевизионных программах.

11 нардепов, которые были с Шаховым на заседании комитета, а также один бывший и два нынешних нардепа, которые контактировали с ним на телевизионных эфирах, самоизолировались.

18 марта он заявил, что не понимает, "почему вокруг этого поднялась такая паника".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались.

Теги: Киевская ОГА, Киевская область, Сергей Шахов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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