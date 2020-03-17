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В Украине удвоилось количество инфицированных коронавирусом, Венедиктова стала генпрокурором. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 17 марта.

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Ключевые новости вторника
Ключевые новости вторника
Фото: ЕРА

Коронавирус. Украина

В Украине выявлено еще семь случаев коронавирусной инфекции. Среди зараженных – двое маленьких детей.

У женщины, умершей в Черновцах 16 марта, лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Она стала второй жертвой эпидемии в Украине.

Метро закрыто

В Днепре, Харькове и Киеве, согласно постановлению Кабмина, закрыты метрополитены. Количество пассажиров в городском транспорте начиная с 18 марта не должно превышать 10. В Киеве в гортранспорт не будут пускать людей без масок.

Возвращение украинцев

За два дня в Украину вернулось из-за рубежа 33 тыс. человек, сообщил президент Владимир Зеленский.

С 17 марта Украина остановила регулярное международное авиасообщение.

Реакция парламента

Верховная Рада приняла законопроект о противодействии распространению коронавируса. Он предусматривает возможность удаленной работы, доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации последствий эпидемии, а также вводит административную и уголовную ответственность за нарушение правил обсервации и умышленное заражение коронавирусом.

Кроме того, на период карантина запрещено начисление и взыскание неустойки за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Реакция Нацбанка

Национальный банк Украины не намерен вводить ограничений на валютном рынке для поддержки курса гривны, в частности обязывать экспортеров продавать валютную выручку. Об этом заявил замглавы регулятора Олег Чурий.

Назначен генпрокурор

Верховная Рада поддержала назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины. Президент Владимир Зеленский утвердил ее в должности. Впервые пост главы украинской прокуратуры заняла женщина.

Исполнявший обязанности руководителя Офиса генпрокурора Виктор Чумак подал заявление об отставке.

Новый министр

Заместитель генерального директора агрохолдинга "Укрлендфарминг" (входит в бизнес-группу Олега Бахматюка) Игорь Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Левин под арестом

Печерский суд Киева арестовал до 2 апреля Алексея Левина, предполагаемого организатора нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Умер Лимонов

Российский писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов скончался на 78-м году жизни.

Евро 2020 не состоится

Чемпионат Европы по футболу, запланированный на лето 2020 года, перенесен на июнь – июль 2021 года.

Теги: Верховная Рада, метро, Виктор Чумак, Черновцы, Эдуард Лимонов, Евро 2020, Печерский суд, Нацбанк, Олег Чурий, Алексей Левин, Ирина Венедиктова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Игорь Петрашко
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