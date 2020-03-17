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ПРОИСШЕСТВИЯ

Дело Гандзюк. Левина взяли под стражу

Печерский суд Киева арестовал до 2 апреля Алексея Левина, фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 16 марта Левина экстрадировали из Болгарии, где он скрывался от розыска.

Левин отрицает свою вину в гибели Гандзюк
Левин отрицает свою вину в гибели Гандзюк
Фото: hromadske.ua

17 марта Печерский суд Киева арестовал до 2 апреля без права внесения залога Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает hromadske.

Заседание проходило только с участием сторон из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Следствие просило взять Левина под стражу отмечая риск его побега, давления на свидетелей и других фигурантов дела, а также уничтожение вещественных доказательств.

Защитник Левина Игорь Мокин просил отпустить подзащитного под ночной домашний арест или личное обязательство. Адвокат отметил, что когда Левин выезжал из Украины в 2018 году, к нему не было никаких вопросов у правоохранителей.

Сам подозреваемый отрицал свою вину в преступлении против Гандзюк.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, который подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. Он был заочно арестован украинским судом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Он с 2018 года скрывался за границей. О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность.

Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину. Решение о выдаче подозреваемого было подтверждено 11 марта апелляционным судом Бургаса. 16 марта Левина привезли в Украину.

Теги: арест, Печерский суд, экстрадиция, Екатерина Гандзюк, Алексей Левин
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