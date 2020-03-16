Левина экстрадировали в Украину

Алексей Левин (Москаленко), подозреваемый в организации нападения на общественного деятеля из Херсона Екатерину Гандзюк, был арестован в Болгарии. Суд разрешил его выдачу Украине. 16 марта Левина самолетом доставили в Киев.

Сегодня в Украину из Болгарии экстрадировали Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в причастности к нападению на общественного деятеля из Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом сообщила в Facebook Служба безопасности Украины.

Днем 16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Киев. Работники Национального бюро Интерпола передали экстрадированного сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора.

Левина отправят в место временного содержания, в ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения, сказано в сообщении СБУ.

"Как и обещали, мы уверенно двигаемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк. Для нас этот вопрос – принципиальный. А экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства", – приводит пресс-служба слова главы СБУ Ивана Баканова.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность.

Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину. Решение о выдаче подозреваемого было подтверждено 11 марта апелляционным судом Бургаса.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, который подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. Он был заочно арестован украинским судом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.