Левина экстрадируют в Украину 16 марта – СМИ

По информации hromadske, фигуранту дела о гибели херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексею Левину изберут меру пресечения в течение 48 часов после его прибытия в Украину.

По делу об убийстве Гандзюк приговоры вынесли только исполнителям Фото: Хто замовив Катю Гандзюк? / Facebook

Подозреваемого в организации нападения на общественного деятеля из Херсона Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) 16 марта доставят в Украину из Болгарии. Об этом hromadske сообщили источники в Офисе генерального прокурора.

"Прилетает в понедельник. В течение 48 часов с момента его доставки украинский суд должен избрать ему меру пресечения", – рассказали в офисе.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность. Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск.

Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину. Решение о выдаче подозреваемого было подтверждено 11 марта апелляционным судом Бургаса.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.