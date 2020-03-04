Баканов: Когда Левин приедет в Украину, мы ускорим рассмотрение дела об убийстве Гандзюк

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина в Болгарии задержало его ведомство совместно с партнерами.

Расследование убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк будет ускорено после того, как в Украину прибудет подозреваемый в организации убийства Алексей Левин.

Такое мнение 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады выразил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Недавно Служба безопасности Украины, проводя совместную операцию с нашими партнерами... задержала господина Левина в Болгарии. И я уверен, что когда господин Левин приедет в Украину, мы быстро ускорим рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк", – сказал он.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность. Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск.

Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину. Процедуру передачи Левина Украине отложили из-за апелляции.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.