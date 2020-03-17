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Рада поддержала назначение на пост министра экономики топ-менеджера из компании Бахматюка

Верховная Рада на внеочередном заседании сегодня назначила министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – им стал заместитель генерального директора агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка Игорь Петрашко.

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С апреля 2013 года Петрашко работал в агрохолдинге Ukrlandfarming
С апреля 2013 года Петрашко работал в агрохолдинге Ukrlandfarming
Фото: latifundist.com

Верховная Рада сегодня поддержала кандидатуру Игоря Петрашко на пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Его назначение поддержали 243 народных депутата.

Кандидатуру Петрашко предложил на рассмотрение Рады премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он назвал нового министра одним из лучших экономистов Украины. Премьер также сказал, что Петрашко имеет "мощный менеджерский опыт", потому что последние годы управлял компанией с 30 тысячами сотрудников.

В своей речи новый министр сказал, что намерен вести политику поддержки украинского производителя в условиях закрывающихся европейских рынков на фоне эпидемии коронавируса, а также создать фундаментальные условия для украинского бизнеса. 

С апреля 2013 года Петрашко работал в агрохолдинге "Укрлендфарминг".

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, Министерство экономики, Денис Шмыгаль, назначение, Игорь Петрашко
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