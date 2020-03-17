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Чумак подал в отставку

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак написал заявление об увольнении на имя нового генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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До назначения Венедиктовой Чумак занимал должность исполняющего обязанности руководителя Офиса генпрокурора
До назначения Венедиктовой Чумак занимал должность исполняющего обязанности руководителя Офиса генпрокурора
Фото: Alexandr Senko / Facebook

17 марта заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак сообщил в Facebook, что написал заявление об отставке.

В опубликованном документе указано, что Чумак просит новоназначенного генпрокурора Ирину Венедиктову уволить его не только с должности заместителя генпрокурора, но и из органов прокуратуры.

https://www.facebook.com/vik.chumak/posts/2766602433408963

До назначения Венедиктовой Чумак занимал должность исполняющего обязанности руководителя Офиса генпрокурора.

17 марта Верховная Рада поддержала назначение Венедиктовой генеральным прокурором, до этого она была врио директора Государственного бюро расследований.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке, проработавшему на этой должности полгода.

Теги: Украина, Виктор Чумак, отставка, увольнение, Руслан Рябошапка, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, ГБР
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