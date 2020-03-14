Луценко: Считаю Рябошапку человеком порядочным и принципиальным, именно эти качества привели его к быстрой отставке

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что проведенная его преемником Русланом Рябошапкой переаттестация прокуроров привела к тому, что из ведомства ушли лучшие его сотрудники.

Луценко: Я сказал Рябошапке: "Помни, каждый день будет только хуже". Он не поверил Фото: ЕРА

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию "Обозреватель", обнародованном 13 марта, раскритиковал аттестацию Генеральной прокуратуры, проведенную его преемником Русланом Рябошапкой, однако назвал его порядочным человеком.

"Когда передавал дела Руслану Рябошапке, мы общались где-то четыре часа. Я ему сказал: "Помни, каждый день будет только хуже". Он не поверил, так же, как и я в свое время – когда стал министром внутренних дел. Мне тогда позвонил один из иностранных министров и сказал аналогичную фразу. Это такая служба, где сколько бы ты ни сделал, всегда будут недовольные. Это не говорит о том, что ничего делать не нужно, просто знай, что на службе рейтингов не получишь. После этого у меня было несколько контактов с Рябошапкой, где это советовал и ему. Я лично считаю его человеком порядочным и принципиальным. Именно эти качества привели его к быстрой отставке", – отметил Луценко.

По его мнению, Офис президента хотел поставить ручного генпрокурора, но Рябошапка им не стал.

"При этом я критично отношусь к тем шагам, которые он сделал. Аттестация – это обычная партийная чистка. Да, знаю, что было уволено несколько десятков людей, которых я не мог законно убрать, а они подозревались в связях с коррупционерами. Но эти пять – семь – двадцать человек не стоили того, чтобы 50% Офиса генпрокурора было вычищено... 30% лучших сотрудников, по моему мнению, отказались идти на переаттестацию. Они считают, что это незаконно, и я разделяю их позицию", – сказал бывший генпрокурор.

Он подчеркнул, что по его данным, Рябошапка и его заместители Виталий Касько и Виктор Чумак пытались неофициально пройти тесты.

"Касько набрал 32 балла из 100, а Виктор Чумак – всего 10. Они пытались сдать тесты непублично, не прошли и отказались публично. Могу точно сказать, что порядочные руководители сначала должны были их пройти сами. А получается, что 30% профи отказались проходить, а из тех, кто остался, половина не прошла аттестацию", – добавил Луценко.

Юрий Луценко был назначен на должность генпрокурора 12 мая 2016 года, 29 августа 2019 года он написал заявление об отставке. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении в тот же день.

Президент Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора. На внеочередном заседании 5 марта 202 года Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке.

В январе Рябошапка говорил, что из 1339 прокуроров после прохождения всех процедур переаттестации – теста на законодательство, оценки способностей, проверки на добропорядочность – в ГПУ осталось 610 прокуроров. В целом, по его словам, из 2,5 тыс. работников ГПУ в Офис прокурора перешли 1,5 тыс.