Богдан опубликовал в Facebook валентинку. В комментарии пришли Луценко, Данилюк и другие политики

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан 14 февраля разместил в своем Facebook юмористическую картинку в стилистике Дня святого Валентина из издания "Слово і діло".
В подписи сказано: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".
Первым в комментариях отреагировал бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал: "Мне так грустно без тебя" и поставил смайлик.
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прокомментировал валентинку анекдотом: "Вы знаете как тяжело потерять тещу?! – Знаю. Практически невозможно!"
11 февраля президент Владимир Зеленский уволил главу ОП Богдана и назначил вместо него Андрея Ермака. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства.