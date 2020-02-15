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Богдан опубликовал в Facebook валентинку. В комментарии пришли Луценко, Данилюк и другие политики

На картинке, которую разместил в соцсети бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, написано: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть". Экс-генпрокурор Юрий Луценко и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк не удержались от комментариев.

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Богдан покинул Офис президента 11 февраля
Богдан покинул Офис президента 11 февраля
Фото: ЕРА

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан 14 февраля разместил в своем Facebook юмористическую картинку в стилистике Дня святого Валентина из издания "Слово і діло".

В подписи сказано: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3506854432721834&id=100001919342118

Первым в комментариях отреагировал бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

Скриншот: Юрій Луценко / Facebook
Скриншот: Юрій Луценко / Facebook

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал: "Мне так грустно без тебя" и поставил смайлик.

Скриншот: Андрей Богдан / Facebook
Скриншот: Андрей Богдан / Facebook

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прокомментировал валентинку анекдотом: "Вы знаете как тяжело потерять тещу?! – Знаю. Практически невозможно!"

Скриншот: Андрей Богдан / Facebook
Скриншот: Андрей Богдан / Facebook

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил главу ОП Богдана и назначил вместо него Андрея Ермака. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. 

Теги: Юрий Луценко, Александр Данилюк, День святого Валентина, Андрей Богдан, Кирилл Тимошенко
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