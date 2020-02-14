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14 февраля, 2020
 
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"День влюбленных во власть". Зеленского, Порошенко, Гончарука, Богдана, Милованова, Дубинского, Авакова, Тимошенко сделали героями валентинок

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой, пятый президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, экс-глава фиса президента Андрей Богдан, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко стали героями открыток ко Дня Святого Валентина.

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Богдан стал одним из героев юмористических валентинок
Богдан стал одним из героев юмористических валентинок
Фото: Слово і Діло / Facebook

Украинское идание "Слово і діло" на своей странице в Facebook разместило подборку валентинок с украинскими политиками.

Героями открыток которых стали украинские политики: пятый президент Петр Порошенко, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, экс-глава офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

"День всех влюбленных. Во власть. Поздравляем!" – такой подписью сопровождается пост.

Фото: Слово і Діло / Facebook
Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook
Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook
Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook
Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook
Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook
Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook
Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook
Фото: Слово і Діло / Facebook

Подборку смешных валентинок можно посмотреть ЗДЕСЬ, а об истории и происхождении праздника День святого Валентина можно узнать ЗДЕСЬ.

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, прикол, Александр Дубинский, Слуга народа, День Святого Валентина, Тимофей Милованов, Андрей Богдан, Алексей Гончарук
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