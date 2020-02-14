"День влюбленных во власть". Зеленского, Порошенко, Гончарука, Богдана, Милованова, Дубинского, Авакова, Тимошенко сделали героями валентинок

Украинское идание "Слово і діло" на своей странице в Facebook разместило подборку валентинок с украинскими политиками.
Героями открыток которых стали украинские политики: пятый президент Петр Порошенко, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, экс-глава офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.
"День всех влюбленных. Во власть. Поздравляем!" – такой подписью сопровождается пост.
Подборку смешных валентинок можно посмотреть ЗДЕСЬ, а об истории и происхождении праздника День святого Валентина можно узнать ЗДЕСЬ.