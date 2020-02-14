"День влюбленных во власть". Зеленского, Порошенко, Гончарука, Богдана, Милованова, Дубинского, Авакова, Тимошенко сделали героями валентинок

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой, пятый президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, экс-глава фиса президента Андрей Богдан, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко стали героями открыток ко Дня Святого Валентина.

Богдан стал одним из героев юмористических валентинок Фото: Слово і Діло / Facebook

Украинское идание "Слово і діло" на своей странице в Facebook разместило подборку валентинок с украинскими политиками.

Героями открыток которых стали украинские политики: пятый президент Петр Порошенко, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, экс-глава офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

"День всех влюбленных. Во власть. Поздравляем!" – такой подписью сопровождается пост.

Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook

Подборку смешных валентинок можно посмотреть ЗДЕСЬ, а об истории и происхождении праздника День святого Валентина можно узнать ЗДЕСЬ.