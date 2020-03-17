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Умер Эдуард Лимонов

Российский писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов скончался на 78-м году жизни. По данным Telegram-канала Mash, у него было онкологическое заболевание.

Умер Эдуард Лимонов / ГОРДОН

Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Умер российский писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов в своем Telegram.

Никаких других подробностей он не привел. 

Писателю было 77 лет. 

По данным Telegram-канала Mash, Лимонов скончался сегодня. Два дня назад, 15 марта, его экстренно госпитализировали.

"У писателя началось кровотечение – он уже долго боролся с онкологией. Врачи двое суток пытались нормализовать состояние, сегодня назначили две операции. Но организм Лимонова не перенес нагрузки. Сегодня он скончался в частной клинике", – сказано в сообщении. 

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия – Савенко) родился в 1943 году в Дзержинске (Горьковская область, РФ). Детство и юность провел в Украине, в Харькове. В 1960-х переехал в Москву. В 19741991 годах жил в эмиграции – сначала в США, а затем во Франции.

В 1991 году Лимонов вернулся в России, где занялся политической деятельностью. В 1993 году он основал Национал-большевистскую партию, которая в 2007 году была признана экстремисткой организацией и запрещена на территории РФ. После этого в 20102016 годах возглавлял незарегистрированную партию "Другая Россия".  

Новость дополняется. 

Теги: Россия, Эдуард Лимонов
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