Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором

17 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №89/2020 об освобождении Ирины Венедиктовой от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.
Указом № 90/2020 Зеленский назначил ее на должность генерального прокурора.
Утром 17 марта Верховная Рада поддержала назначение Венедиктовой генеральным прокурором. Сразу же после этого исполняющий обязанности руководителя Офиса генпрокурора – заместитель генпрокурора Виктор Чумак подал заявление об отставке.
Зеленский, представляя Венедиктову в Раде, отмечал, что она может стать первой женщиной-генпрокурором в истории Украины.
На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке, проработавшему на этой должности полгода.