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Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Ирина Венедиктова может стать первой женщиной-генпрокурором в истории Украины. Позже подписал указ о ее назначении.

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Венедиктова стала генпрокурором 17 марта
Венедиктова стала генпрокурором 17 марта
Фото: president.gov.ua

17 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №89/2020 об освобождении Ирины Венедиктовой от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.

Указом № 90/2020 Зеленский назначил ее на должность генерального прокурора.

Утром 17 марта Верховная Рада поддержала назначение Венедиктовой генеральным прокурором. Сразу же после этого исполняющий обязанности руководителя Офиса генпрокурора – заместитель генпрокурора Виктор Чумак подал заявление об отставке.

Зеленский, представляя Венедиктову в Раде, отмечал, что она может стать первой женщиной-генпрокурором в истории Украины.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке, проработавшему на этой должности полгода.

Теги: Украина, Виктор Чумак, указ, расследование, отставка, Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова, заседание
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