Зеленский изменил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны шесть человек: премьер-министра, вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции, министра обороны, министра иностранных дел, министра финансов и врио директора ГБР.

Зеленский ввел в состав СНБО новоназначеных чиновников и вывел из его состава уволенных Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ №80/2020 опубликован на сайте президента.

Зеленский ввел в состав СНБО премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, министра обороны Андрея Тарана, министра финансов Игоря Уманского и врио директора Государственнного бюро расследований Ирину Венедиктову, а также утвердил в его составе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Этим же указом президент вывел из состава СНБО бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, экс-министра обороны Андрея Загороднюка, экс-министра финансов Оксану Маркарову, бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку, которые были уволены в марте.

СНБО, согласно Конституции Украины, – это координационный орган при президенте по вопросам национальной безопасности и обороны государства. Персональный состав совета формирует президент.

Сейчас в СНБО 16 членов. Его возглавляет президент Украины, секретарь ведомства – Алексей Данилов. Кроме назначенных сегодня чиновников, в СНБО также входят спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, глава НБУ Яков Смолий и руководитель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский.