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Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о назначении Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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Зеленский назначил секретарю СНБО четвертого заместителя
Зеленский назначил секретарю СНБО четвертого заместителя
Фото: president.gov.ua

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №57/2020 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в документе.

В декларации Соловьев указал, что его последним местом работы было высшее учебное заведение Межрегиональная академия управления персоналом. В 2018 году получил заработную плату в размере 44 721 грн.

По совместительству Соловьев работал в Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, был главой правления общественного союза "Украинская медико-фармацевтическая ассоциация", а также занимался частным бизнесом – как частный предприниматель в 2018 году получил доход 4,8 млн грн. 

Соловьев во времена президента Виктора Януковича занимал должность главы Государственной службы по лекарственным средствам. Уволился в мае 2014 года по собственному желанию, сообщает "Интерфакс-Украина". 

На сайте СНБО указано, что кроме Соловьева у секретаря СНБО есть три заместителя.

Теги: Украина, СНБО, декларация, оборона, Владимир Зеленский, документы, назначение
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