В США официально одобрили тест на коронавирус в домашних условиях

Тест на коронавирус, который утвердило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, будет стоить $135.

Жители Америки, у которых есть показания к тестированию и которые захотят пройти его в домашних условиях, должны будут самостоятельно сделать мазок из носа Фото: EPA

В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило тест на коронавирус, который позволит людям самостоятельно брать мазок из носа в домашних условиях, сообщили на сайте ведомства 16 мая.

Разрешение получила компания Everlywell. Набор будет состоять из тампона, который используется для взятия пробы из ноздрей, и пробирки с физиологическим раствором, куда нужно будет поместить тампон. В течение ночи образец нужно будет отправить в одну из сертифицированных лабораторий для исследования.

Пресс-секретарь Everlywell Кристина Сонг сказала New York Time, что перед тестированием придется заполнить онлайн-анкету, чтобы доказать соответствие федеральным правилам для получения теста. В этих правилах сказано, что в первую очередь тестирование должны проходить лица, у которых есть симптомы коронавирусной инфекции (повышенная температура, кашель, одышка, мышечные боли, потеря вкуса или запаха, рвота или диарея, боль в горле), медики, лица, которые находятся в учреждениях длительного ухода или закрытого типа, например в тюрьмах.

На сайте Everlywell сказано, что один тест будет стоить $135 (3596 грн), в продаже они появятся в этом месяце.

"Авторизация набора для сбора анализов в домашних условиях, который можно использовать с несколькими тестами в нескольких лабораториях, не только обеспечивает расширенный доступ пациентов к тестам, но и защищает других от потенциального заражения. Сегодняшнее решение является отличным примером государственно-частного партнерства", – сказала директор Центра FDA по медицинским изделиям и радиационной безопасности Джеффри Шурен.

В Everlywell пообещали, что результат теста лаборатории предоставят в течение 24–48 часов после получения образцов.

New York Time отметило, что, по мнению некоторых ученых, домашние тесты будут менее точными, чем те, которые проводят в медицинских учреждениях, поскольку у людей без соответствующего опыта могут возникнуть проблемы с правильной вставкой тампона в ноздрю.

Для выявления коронавируса SARS-CoV-2 в организме человека во всем мире широко используется тестирование методом полимеразной цепной реакции (мазки берут со слизистой носоглотки и ротоглотки). Как сообщается на сайте Worldometers, который анализирует статистическую информацию из разных стран, США являются лидером по количеству тестирований методом ПЦР, там их провели почти 11,9 млн (население Америки – 328 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. К 18 мая в мире коронавирусом заразилось 4,71 млн человек, умерли 315,2 тыс., выздоровели около 1,73 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса. США занимают первое место в мире по числу инфицированных коронавирусом (более 1,48 млн) и летальных случаев (более 89,5 тыс.).