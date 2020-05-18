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Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 4,7 млн

Жертвами COVID-19 во всем мире с начала пандемии стали уже 315 225 человек. Лидером по числу инфицированных и заболевших остаются США.

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В США уже почти 1,5 млн заболевших
В США уже почти 1,5 млн заболевших
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 18 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 716 513 человек (+80 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 315 225 человек (+3,5 тыс. за сутки), выздоровели 1 733 963 человека.

В США, которые остаются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 486 757, умерло 89 562, излечилось 272 265 человек.

Россия на втором месте по заболеваемости – там 281 752 заболевших, 2631 умерший и 67 373 выздоровевших от COVID-19.

В Великобритании инфицированы 244 995 человек, умерло 34 716.

На четвертое место по заболеваемости вышла Бразилия, где инфицировано уже 241 080 человек, умерло 16 122.

В Испании и Италии заболело соответственно 230 698 и 225 435 человек, скончалось 27 563 и 31 908 человек.

К отметке в 100 тыс. приближается Индия – там уже 96 169 заболевших, 3025 умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на утро 17 мая коронавирус был подтвержден у 18 291 жителя, 514 из них умерли.

Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Испания, Италия, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
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