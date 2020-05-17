В Украине за прошлые сутки выявили почти на 100 новых случаев COVID-19 меньше, чем накануне

По данными Минздрава Украины, за 24 часа подтверждено 433 случая коронавирусной инфекции, 17 человек скончались.

За минувшие сутки в Украине подтверждено 433 новых случая коронавирусной инфекции, тогда как накануне выявили 528 заболевших. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Всего с начала вспышки заболел 18 291 человек.

17 инфицированных умерли (16 мая сообщалось о 21 летальном случае). Общее количество жертв эпидемии в Украине достигло 514.

Выздоровело 210 человек (всего – 5116).

Ситуация с коронавирусом по регионам такая:

Винницкая область – 715 случаев;

Волынская область – 615 случаев;

Днепропетровская область – 837 случаев;

Донецкая область – 130 случаев;

Житомирская область – 546 случаев;

Закарпатская область – 885 случаев;

Запорожская область – 378 случаев;

Ивано-Франковская область – 1210 случаев;

город Киев – 2280 случай;

Киевская область – 1197 случая;

Кировоградская область – 443 случая;

Львовская область – 1019 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 238 случаев;

Одесская область – 746 случаев;

Полтавская область – 264 случая;

Ровенская область – 1126 случаев;

Сумская область – 162 случая;

Тернопольская область – 1078 случаев;

Харьковская область – 786 случаев;

Херсонская область – 167 случаев;

Хмельницкая область – 253 случая;

Черкасская область – 372 случая;

Черниговская область – 108 случаев;

Черновицкая область – 2694 случая;

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 мая в мире коронавирусом заразилось 4,64 млн человек, жертвами COVID-19 стали 311,8 тыс., выздоровело 1,69 млн человек.