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В Украине за прошлые сутки выявили почти на 100 новых случаев COVID-19 меньше, чем накануне

По данными Минздрава Украины, за 24 часа подтверждено 433 случая коронавирусной инфекции, 17 человек скончались.

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Количество заболевших в Украине превысило 18 тыс.
Количество заболевших в Украине превысило 18 тыс.
Фото: depositphotos.com

За минувшие сутки в Украине подтверждено 433 новых случая коронавирусной инфекции, тогда как накануне выявили 528 заболевших. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Всего с начала вспышки заболел 18 291 человек.

17 инфицированных умерли (16 мая сообщалось о 21 летальном случае). Общее количество жертв эпидемии в Украине достигло 514.

Выздоровело 210 человек (всего – 5116).

Ситуация с коронавирусом по регионам такая: 

  • Винницкая область – 715 случаев;
  • Волынская область – 615 случаев;
  • Днепропетровская область – 837 случаев;
  • Донецкая область – 130 случаев;
  • Житомирская область – 546 случаев;
  • Закарпатская область – 885 случаев;
  • Запорожская область – 378 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1210 случаев;
  • город Киев – 2280 случай;
  • Киевская область – 1197 случая;
  • Кировоградская область – 443 случая;
  • Львовская область – 1019 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 238 случаев;
  • Одесская область – 746 случаев;
  • Полтавская область – 264 случая;
  • Ровенская область – 1126 случаев;
  • Сумская область – 162 случая;
  • Тернопольская область – 1078 случаев;
  • Харьковская область – 786 случаев;
  • Херсонская область – 167 случаев;
  • Хмельницкая область – 253 случая;
  • Черкасская область – 372 случая;
  • Черниговская область – 108 случаев;
  • Черновицкая область – 2694 случая;

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 мая в мире коронавирусом заразилось 4,64 млн человек, жертвами COVID-19 стали 311,8 тыс., выздоровело 1,69 млн человек.

Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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