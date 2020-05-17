В Украине за прошлые сутки выявили почти на 100 новых случаев COVID-19 меньше, чем накануне

За минувшие сутки в Украине подтверждено 433 новых случая коронавирусной инфекции, тогда как накануне выявили 528 заболевших. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Всего с начала вспышки заболел 18 291 человек.
17 инфицированных умерли (16 мая сообщалось о 21 летальном случае). Общее количество жертв эпидемии в Украине достигло 514.
Выздоровело 210 человек (всего – 5116).
Ситуация с коронавирусом по регионам такая:
- Винницкая область – 715 случаев;
- Волынская область – 615 случаев;
- Днепропетровская область – 837 случаев;
- Донецкая область – 130 случаев;
- Житомирская область – 546 случаев;
- Закарпатская область – 885 случаев;
- Запорожская область – 378 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1210 случаев;
- город Киев – 2280 случай;
- Киевская область – 1197 случая;
- Кировоградская область – 443 случая;
- Львовская область – 1019 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 238 случаев;
- Одесская область – 746 случаев;
- Полтавская область – 264 случая;
- Ровенская область – 1126 случаев;
- Сумская область – 162 случая;
- Тернопольская область – 1078 случаев;
- Харьковская область – 786 случаев;
- Херсонская область – 167 случаев;
- Хмельницкая область – 253 случая;
- Черкасская область – 372 случая;
- Черниговская область – 108 случаев;
- Черновицкая область – 2694 случая;
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 17 мая в мире коронавирусом заразилось 4,64 млн человек, жертвами COVID-19 стали 311,8 тыс., выздоровело 1,69 млн человек.