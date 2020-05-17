Помпео сравнил пандемию коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС

Автократические режимы, как в Китае или СССР, "неизбежно приводят" к катастрофам, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео заявил, что США намерены добиваться компенсации ущерба от Китая в связи с пандемией коронавируса Фото: EPA

Мировое сообщество должно объединиться, чтобы добиться от Китая компенсации ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. Такое мнение в интервью Washington Examiner высказал госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Китай претендует на звание сверхдержавы, но пандемия показала, что китайские руководители "не вели себя как нация, достойная того, на что они претендуют".

Когда президент США Дональд Трамп убедится, что Китай "понимает последствия предпринятых им действий", он примет решение о том, каким образом добиваться от Пекина компенсации ущерба, добавил Помпео. Он сказал, что уже предоставил президенту "ряд идей" о возмещении ущерба, но не привел никаких подробностей.

Он также обвинил Коммунистическую партию Китая в невыполнении обещаний как в контексте сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения в начале пандемии, так и в других сферах. По словам Помпео, "демократии выведут мир из пандемии", тогда как автократии "приводят к таким эпидемиям или тому, что мы видели в Чернобыле".

Помпео подчеркнул, что демократические государства должны объединиться, чтобы "защитить свободу во всем мире".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. К 17 мая в мире коронавирусом заразились 4,69 млн человек, умерли 314 тыс., выздоровели около 1,72 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В последние недели США все чаще обвиняют Китай в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале.

Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными". Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс.

23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты "ответят за случившееся". 3 мая он заявил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.