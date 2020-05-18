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20 мая, 2020
 
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Навка показала пятилетнюю дочь от Пескова

Российская фигуристка Татьяна Навка, которая вместе с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым была госпитализирована в клинику с диагнозом COVID-19, обнародовала видео, на котором запечатлена их пятилетняя дочь Надежда.

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Навка родила Пескову дочь в августе 2014 года, а спустя год пара зарегистрировала брак
Навка родила Пескову дочь в августе 2014 года, а спустя год пара зарегистрировала брак
Фото: tatiana_navka / Instagram

Российская фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка в Instagram опубликовала видеозапись, показав подписчикам пятилетнюю дочь Надежду. 

На видео дочь Навки и Пескова посылает родителям, которые в начале мая были госпитализированы в клинику с диагнозом COVID-19, воздушные поцелуи.

"Папа, мама, я вас люблю", – говорит девочка на камеру. 

О том, что пресс-секретарь президента РФ Песков находится в больнице с диагнозом "коронавирусная инфекция", 12 мая сообщило агентство ТАСС.

В интервью изданию Daily Storm супруга Пескова Навка заявила, что они с мужем были госпитализированы, чтобы "не заражать остальных членов семьи". По словам Навки, первым заразился ее муж. "Скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", – заявила она. 

Навка познакомилась с Песковым в 2010 году. 21 августа 2014 года спортсменка во второй раз стала мамой, родив от Пескова дочь Надежду. В 2015 году пара зарегистрировала брак.

Старшая дочь Навки Александра родилась в 2000 году. Отец Александры – первый супруг Навки и ее тренер Александр Жулин. 

Теги: Россия, Дмитрий Песков, Татьяна Навка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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