Навка показала пятилетнюю дочь от Пескова

Российская фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка в Instagram опубликовала видеозапись, показав подписчикам пятилетнюю дочь Надежду.
На видео дочь Навки и Пескова посылает родителям, которые в начале мая были госпитализированы в клинику с диагнозом COVID-19, воздушные поцелуи.
"Папа, мама, я вас люблю", – говорит девочка на камеру.
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О том, что пресс-секретарь президента РФ Песков находится в больнице с диагнозом "коронавирусная инфекция", 12 мая сообщило агентство ТАСС.
В интервью изданию Daily Storm супруга Пескова Навка заявила, что они с мужем были госпитализированы, чтобы "не заражать остальных членов семьи". По словам Навки, первым заразился ее муж. "Скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", – заявила она.
Навка познакомилась с Песковым в 2010 году. 21 августа 2014 года спортсменка во второй раз стала мамой, родив от Пескова дочь Надежду. В 2015 году пара зарегистрировала брак.
Старшая дочь Навки Александра родилась в 2000 году. Отец Александры – первый супруг Навки и ее тренер Александр Жулин.