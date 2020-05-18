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В 14 областях Украины полностью выплатили надбавки за март врачам, работающим с COVID-19 – Офис президента

В ближайшие дни с медиками, задействованными в борьбе с коронавирусной инфекцией, рассчитаются во всех регионах Украины, сообщает Офис президента.

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Некоторые регионы уже приступили к выплатам апрельских доплат медицинским работникам
Некоторые регионы уже приступили к выплатам апрельских доплат медицинским работникам
Фото: depositphotos.com

В 14 областях Украины полностью выплатили надбавки за март врачам, работающим с людьми, которые инфицированы COVID-19. Об этом 18 мая президенту страны Владимиру Зеленскому сообщили в Министерстве здравоохранения на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, говорится на сайте главы государства.

Отмечается, что остальные области рассчитаются с медиками в ближайшие дни.

В то же время некоторые регионы уже приступили к выплатам 300-процентных доплат за апрель.

Помимо этого, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сегодня в регионы Украины отправят более 70 тыс. костюмов биологической защиты для медиков, которые работают с пациентами, инфицированными COVID-19.

15 мая министр здравоохранения заявлял, что на 100% мартовские надбавки медработникам выплатили 12 областей Украины.

При этом 13 мая Степанов утверждал, что 300-процентную надбавку за март медикам, работающим с COVID-19, выплатили почти во всех регионах.

Министр говорил, что регионам выделили 905 млн грн медицинской субвенции на доплаты в размере 300% зарплаты медикам за март. По подсчетам Минздрава, 300% оклада должны были получить 5435 медицинских работников, на это требовалось 181,6 млн грн. Степанов объяснял, что доплаты предусмотрены для всех без исключения медиков, которые работали с инфицированными коронавирусом пациентами (независимо от того, сколько дней они были на работе), но практически во всех регионах местные власти сделали начисления медработникам на основании приказа Минсоцполитики от 2003 года, где есть фраза "за фактически отработанное время". В Минздраве потребовали исправить ситуацию.

Доплаты медикам несколько раз обсуждались на совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабинета Министров и местных властей. Президент заявил, что виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность.

В Украине по состоянию на 18 мая коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, медики, выплаты, инфекция, Максим Степанов, Офис президента Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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