Число жертв коронавируса во Франции превысило 28 тыс., суточная смертность значительно выросла

Издание Le Figaro со ссылкой на источники в окружении президента Франции Эммануэля Макрона сообщило, что французские власти опасаются второй волны эпидемии. В стране по состоянию на 18 мая коронавирус выявлен почти у 180 тыс. человек.

Число жертв коронавирусной инфекции во Франции увеличилось до 28 108, сообщило вечером 17 мая министерство здравоохранения страны.

Таким образом, за последние сутки число погибших от коронавируса выросло на 483 человека. Это значительно больше, чем накануне, когда от инфекции умерло 96 французов. Телеканал BFMTV объяснил такой рост корректировкой данных из домов престарелых.

С начала эпидемии во Франции было госпитализировано 98 449 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, большинство из них – 61 066 – уже выписали домой. В больницах остается 19 432 француза, у которых выявили коронавирус (неделю назад было 22 614).

Министерство здравоохранения страны не публикует данные об общем числе французов, у которых был подтвержден коронавирус. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания в режиме онлайн, коронавирус выявлен почти у 180 тыс. жителей Франции.

Франция занимает седьмое место в мире по числу инфицированных коронавирусом и четвертое – по количеству летальных случаев.

С 11 мая во Франции началось смягчение карантина. Страну разделили на "зеленые" и "красные" департаменты в зависимости от эпидемической ситуации. Столичный регион Иль-де-Франс и еще три региона вошли в "красную" зону, где остаются более жесткие ограничения. В стране отменили ограничения на выход из дома, разрешили работу непродовольственных магазинов и парикмахерских.

За первую неделю после ослабления карантина во Франции выявили 25 новых очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран Le Journal du Dimanche.

Издание Le Figaro со ссылкой на источники в окружении президента Франции Эммануэля Макрона сообщило 15 мая, что французские власти опасаются второй волны эпидемии. Собеседник журналистов сказал, что вторая волна "сломала бы моральный дух французов и помешала бы экономическому восстановлению".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. К 18 мая в мире коронавирусом заразилось 4,71 млн человек, умерли 315,2 тыс., выздоровели около 1,73 млн, информирует Университет Хопкинса.