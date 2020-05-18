В Украине коронавирус подтвердили еще у 325 человек. Это самый низкий суточный прирост за месяц

С начала вспышки эпидемии коронавирусом в Украине заразилось не менее 18 616 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

Коронавирус в Украине подтвердили более чем у 18 тыс. человек, 535 из них умерли Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус был выявлен еще у 325 человек, 21 больной скончался, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 18 мая.

Это самый низкий суточный прирост новых случаев коронавируса в Украине за месяц. Перед этим меньший был 19 апреля – 261 новое заражение.

Таким образом, по официальным данным, коронавирус подтвердили уже у 18 616 украинцев, 535 из них умерли, а 5276 вылечились (+160 за сутки).

COVID-19 в Украине сейчас болеют 12 805 человек.

Позже Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 232 899 образцов.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:

Винницкая область – 733;

Волынская область – 625;

Днепропетровская область – 843;

Донецкая область – 131;

Житомирская область – 564;

Закарпатская область – 901;

Запорожская область – 382;

Ивано-Франковская область – 1221;

Киев – 2321;

Киевская область – 1224;

Кировоградская область – 445;

Луганская область – 42;

Львовская область – 1066;

Николаевская область – 262;

Одесская область – 764;

Полтавская область – 264;

Ровенская область – 1167;

Сумская область – 163;

Тернопольская область – 1081;

Харьковская область – 789;

Херсонская область – 168;

Хмельницкая область – 267;

Черкасская область – 372;

Черновицкая область – 2713;

Черниговская область –108.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 18 мая в мире коронавирусом заразилось 4,71 млн человек, умерли 315,2 тыс., выздоровели около 1,73 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.