В Украине коронавирус подтвердили еще у 325 человек. Это самый низкий суточный прирост за месяц

За последние сутки в Украине коронавирус был выявлен еще у 325 человек, 21 больной скончался, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 18 мая.
Это самый низкий суточный прирост новых случаев коронавируса в Украине за месяц. Перед этим меньший был 19 апреля – 261 новое заражение.
Таким образом, по официальным данным, коронавирус подтвердили уже у 18 616 украинцев, 535 из них умерли, а 5276 вылечились (+160 за сутки).
COVID-19 в Украине сейчас болеют 12 805 человек.
Позже Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 232 899 образцов.
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К 18 мая в мире коронавирусом заразилось 4,71 млн человек, умерли 315,2 тыс., выздоровели около 1,73 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.