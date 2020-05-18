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В Украине коронавирус подтвердили еще у 325 человек. Это самый низкий суточный прирост за месяц

С начала вспышки эпидемии коронавирусом в Украине заразилось не менее 18 616 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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Коронавирус в Украине подтвердили более чем у 18 тыс. человек, 535 из них умерли
Коронавирус в Украине подтвердили более чем у 18 тыс. человек, 535 из них умерли 
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус был выявлен еще у 325 человек, 21 больной скончался, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 18 мая.

Это самый низкий суточный прирост новых случаев коронавируса в Украине за месяц. Перед этим меньший был 19 апреля – 261 новое заражение

Таким образом, по официальным данным, коронавирус подтвердили уже у 18 616 украинцев, 535 из них умерли, а 5276 вылечились (+160 за сутки). 

COVID-19 в Украине сейчас болеют 12 805 человек.

Позже Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 232 899 образцов.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:

  • Винницкая область – 733;
  • Волынская область – 625;
  • Днепропетровская область – 843;
  • Донецкая область – 131;
  • Житомирская область – 564;
  • Закарпатская область – 901;
  • Запорожская область – 382;
  • Ивано-Франковская область – 1221;
  • Киев – 2321;
  • Киевская область – 1224;
  • Кировоградская область – 445;
  • Луганская область – 42;
  • Львовская область – 1066;
  • Николаевская область – 262;
  • Одесская область – 764;
  • Полтавская область – 264;
  • Ровенская область – 1167;
  • Сумская область – 163;
  • Тернопольская область – 1081;
  • Харьковская область – 789;
  • Херсонская область – 168;
  • Хмельницкая область – 267;
  • Черкасская область – 372;
  • Черновицкая область – 2713;
  • Черниговская область –108.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1922106807914038

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К 18 мая в мире коронавирусом заразилось 4,71 млн человек, умерли 315,2 тыс., выздоровели около 1,73 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

Теги: СНБО, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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