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Комиссия проверяла уханьскую лабораторию, утечки коронавируса быть не могло – ведущий китайский эпидемиолог

Выдвинутая в Штатах теория искусственного происхождения коронавируса SARS-CoV-2 несостоятельна, считает глава специальной комиссии комитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань. По его словам, главный эксперт в области патологий летучих мышей, его давняя знакомая Ши Чжэнли называла такие слухи нелепостью.

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Слухи об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане циркулируют с февраля
Слухи об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане циркулируют с февраля
Фото: ЕРА

Коронавирус SARS-CoV-2 не мог выйти из лаборатории Уханьского института вирусологии. Об этом в интервью CNN 16 мая заявил 83-летний профессор Чжун Наньшань, возглавляющий специальную комиссию по борьбе с распространением коронавируса Национального комитета здравоохранения КНР.

По его словам, руководитель лаборатории, ведущий эксперт в области патологий летучих мышей Ши Чжэнли в разговоре с ним называла теорию об утечке вируса нелепостью.

В лаборатории нет необходимых для создания искусственного вируса человеческих ресурсов и оборудования, отметил Чжун Наньшань. Он назвал Ши Чжэнли своим "хорошим другом".

В феврале, когда подобные слухи только появились, власти отправили в уханьский институт комиссию, проверка не выявила никаких следов утечки коронавируса, добавил знаменитый эпидемиолог.

Чжун Наньшань в 2003 году обнаружил коронавирус SARS-CoV, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром SARS. После начала вспышки коронавируса SARS-CoV-2 профессор присоединился к специальной комиссии по борьбе с эпидемией. Именно он в январе 2020 года объявил о возможности передачи нового заболевания от человека к человеку.

16 апреля американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что "нулевым пациентом" с коронавирусом был сотрудник уханьской лаборатории. Источники телеканала заявили, что на уханьском рынке животных и морепродуктов "Хуанань", который называли возможным источником вируса, никогда не продавали летучих мышей, и предполагают, что китайские власти специально выдумали эту версию, чтобы отвести подозрение от лаборатории.

Разведывательное сообщество США заявило 30 апреля, что коронавирус SARS-CoV-2 не был искусственно создан или модифицирован.

3 мая госсекретарь США Майк Помпео сказал, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась после утечки из Уханьского института. 6 мая он уточнил, что полной уверенности в этом нет.

В МИД Китая заявили, что версия об утечке коронавируса из лаборатории не имеет под собой никаких доказательств.

Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2 были задействованы дикие животные. По данным Всемирной организации здравоохранения, природным резервуаром SARS-CoV-2, наиболее вероятно, являются летучие мыши, а передача вируса людям, возможно, произошла через другое промежуточное животное – домашнее, дикое или одомашненное, которое пока не идентифицировано.

США и ряд других стран Запада неоднократно обвиняли Китай в том, что он вовремя не предупредил мир о серьезности вспышки. Президент США Дональд Трамп 14 мая заявил, что Вашингтон может полностью прекратить отношения с Пекином из-за замалчивания фактов о начале пандемии коронавируса.

Теги: США, Китай, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ухань, Ши Чжэнли, Чжун Наньшань
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