Более 110 стран призвали провести расследование о причинах пандемии COVID-19

Инициатором предложения провести расследование стала министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане Фото: depositphotos.com

Более 110 стран выступили соавторами предложения о проведении независимого расследования по поводу причин пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 18 мая сообщает Canberra Times.

Инициатором предложения провести расследование стала министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн. Голосование по этому вопросу пройдет во вторник во Всемирной ассамблее здравоохранения.

Согласно предложению, расследование должно проводиться в рамках существующих структур Всемирной организации здравоохранения, но Пейн уточнила, что характер расследования будет определен уже после того, как будет принято окончательное решение.

Изначально предложение Австралии было поддержано 62 странами, среди которых 27 стран Европейского союза, Украина, Россия, Индонезия, Индия, Япония, Великобритания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Мексика, Турция, Новая Зеландия и др. Позже к ним присоединились 54 африканских государства.

Вместе с тем против инициативы Канады выступил Китай. Как сообщал Sky News в конце апреля, посол КНР в Австралии Чэн Цзинье заявил, что такие действия являются опасными и могут "побудить граждан Китая не покупать австралийский экспорт и не ездить в Австралию".