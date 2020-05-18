Посол Китая в Израиле умер во сне – дипломат

В Израиль из Китая направляется делегация, состоящая из работников министерства иностранных дел и родственников покойного посла Ду Вея, сообщил посол Израиля в КНР Цви Хефец. Члены делегации заберут тело посла на родину.

Посол умер 17 мая в своей резиденции в Герцлии Фото: ЕРА

Посол Китая в Израиле Ду Вей, который был найден мертвым у себя в резиденции утром 17 мая, умер во сне в результате остановки сердца. Об этом сообщает израильский "9 канал" со ссылкой на посла Израиля в КНР Цви Хефеца.

Близкие обнаружили Ду Вея умершим после того, как он не вышел к завтраку. К его резиденции в Герцлии были стянуты силы полиции, на месте происшествия работали криминалисты.

По словам Хефеца, в Израиль направляется делегация, состоящая из работников министерства иностранных дел и родственников покойного. Они отвезут тело Ду Вея на родину.

58-летний Ду Вей прибыл в Израиль в январе 2020 года. Ранее он был послом Китая в Украине.

"9 канал" отметил, что из-за эпидемии коронавируса новый дипломат не успел официально представить президенту Израиля верительные грамоты.