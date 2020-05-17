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Посол Китая в Израиле найден мертвым, раньше он был послом КНР в Украине

В Израиле проверяют версию о смерти посла Китая Ду Вея во сне от сердечного приступа.

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Ду Вею было 58 лет
Ду Вею было 58 лет
Фото: ЕРА

Сегодня утром в Герцлии был найден мертвым посол Китая в Израиле Ду Вей. Об этом сообщает издание NEWSru.co.il.

Дипломат был в своей резиденции.

Издание пишет, что на месте находятся сотрудники службы скорой помощи и полицейские, которые приступили к расследованию обстоятельств происшествия.

В министерстве иностранных дел Израиля факт смерти посла Китая подтвердили.

Проверяется версия, согласно которой посол умер во сне от сердечного приступа. 

58-летний Ду Вей прибыл в Израиль в январе 2020 года. Ранее он был послом Китая в Украине.

Теги: Украина, Китай, Израиль, КНР, расследование, дипломаты, посол
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