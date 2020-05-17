Посол Китая в Израиле найден мертвым, раньше он был послом КНР в Украине

В Израиле проверяют версию о смерти посла Китая Ду Вея во сне от сердечного приступа.

Ду Вею было 58 лет Фото: ЕРА

Сегодня утром в Герцлии был найден мертвым посол Китая в Израиле Ду Вей. Об этом сообщает издание NEWSru.co.il.

Дипломат был в своей резиденции.

Издание пишет, что на месте находятся сотрудники службы скорой помощи и полицейские, которые приступили к расследованию обстоятельств происшествия.

В министерстве иностранных дел Израиля факт смерти посла Китая подтвердили.

Проверяется версия, согласно которой посол умер во сне от сердечного приступа.

58-летний Ду Вей прибыл в Израиль в январе 2020 года. Ранее он был послом Китая в Украине.