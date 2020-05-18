Из-за эпидемии COVID-19 в Украине значительно вырастет уровень бедности – ЮНИСЕФ

Уровень бедности в Украине значительно возрастет из-за сокращения доходов в результате пандемии COVID-19. Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ.
Эксперты прогнозируют два сценария развития событий в Украине:
Влияние на бедность детей, по оценкам экспертов ЮНИСЕФ, будет еще ощутимее: при менее угрожающем сценарии уровень бедности детей по абсолютному критерию возрастет с 32,9% до 51,3%, а при более угрожающем – до 58,5%.
В ЮНИСЕФ также подчеркнули, что в лучшем случае в Украине количество лиц, живущих в бедности, увеличится на 6,3 млн человек, включая 1,4 млн детей. В худшем случае этот показатель увеличится на 9 млн, включая 1,8 млн детей.
Наиболее уязвимыми с точки зрения социально-экономического влияния COVID-19 в организации назвали семьи, которым сложнее диверсифицировать свои доходы.
Кроме них, большое влияние пандемии испытают на себе четыре категории:
8 мая глава Нацбанка Украины Яков Смолий заверил, что в результате пандемии украинская экономика упадет не более чем на 5%, а после этого начнет подниматься. По его словам, украинская экономика вошла в кризис COVID-19 в гораздо лучшем состоянии, чем во время кризисов 2008-го или 2014 годов.
По прогнозам правительства Украины, ожидалось, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%, а безработица – 9,4%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%, а безработица – 10,1%.
13 мая Европейский банк реконструкции и развития в своем отчете прогнозировал падение украинской экономики на 4,5% из-за пандемии коронавируса. В ЕБРР отмечали, что на Украине негативно скажется снижение цен на сырьевые товары и ожидаемое сокращение денежных переводов из-за границы.