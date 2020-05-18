За сутки коронавирус выявили еще у 81 украинского медика, общее количество инфицированных медработников увеличилось до 3650

От коронавирусной инфекции в Украине скончалось 27 медицинских работников, двое из них – за последние сутки, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Каждый пятый инфицированный коронавирусом в Украине – медицинский работник Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 81 медицинского работника, двое медиков скончались, следует из данных, которые опубликовал в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Всего за последние сутки коронавирус выявили у 325 украинцев. Таким образом, каждый четвертый новый инфицированный – медицинский работник.

С начала вспышки эпидемии коронавирусом в Украине заразилось 3650 медиков, 27 из них умерли.

Большинство заболевших медиков – 2988 – не нуждались в госпитализации. В больницах лечились или продолжают лечиться 662 медицинских работника с коронавирусной инфекцией, 21 из них был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

1355 медработников уже вылечились от инфекции – повторное лабораторное исследование не выявило у них вирус.

В Центре общественного здоровья называли главными причинами заражения медиков отсутствие четкого плана действий медицинских учреждений, нарушение стандартов ведения пациентов, неправильное использование средств индивидуальной защиты, а также недостаточное обеспечение медперсонала такими средствами.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 18 мая в мире коронавирусом заразилось 4,71 млн человек, умерли 315,2 тыс., выздоровели около 1,73 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В Украине коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.