"Для меня украинцы и русские – один народ. Я не разделяю эти страны". Звезда "Дизель Шоу" высказался о дружбе украинцев и россиян

Звезда украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" Сергей Писаренко заявил, что украинцев и россиян кто-то специально ссорит, и отказался говорить о Крыме.

Писаренко: В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас, и мы спокойно продолжим жать друг другу руки Скриншот: ISLND TV / YouTube

Звезда украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" Сергей Писаренко в программе Сергея Иванова "Антиподи" на YouTube-канале ISLND TV заявил, что украинцы и россияне продолжают дружить.

"Для меня это славяне, один народ. Я не разделяю эти страны", – сказал он.

Писаренко добавил, что родился в браке украинки и русского, потому не различает эти народы.

Участник "Дизель Шоу" подчеркнул, что живет под Киевом, и здесь его дом, но родители и дети живут в России.

"Почему украинцы и русские должны стрелять друг в друга. Я не могу с этим ничего сделать, но ненавидеть за это украинский народ я не могу. Также не могу ненавидеть русских, потому что они там сидят на Урале и не понимают, почему так происходит. Это, к сожалению, так", – заявил Писаренко.

Он сказал, что украинцев и россиян "кто-то ссорит".

"Простые люди будут общаться. Родственники не поругаются, как бы ни старались где-то и кто-то. Простые люди будут общаться. Встречаясь в других странах, в Турции, встречаясь на одном пляже, украинцы и русские по-прежнему рядом загорают и садятся вечером за один стол, погрустят, выпьют, потом руки пожмут и разъезжаются по своим странам. В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас, и мы спокойно продолжим жать друг другу руки", – заявил Писаренко.

На вопрос о том, чей Крым, он сказал, что не хочет говорить о политике.

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Видео: ISLND TV / YouTube

Сергей Писаренко родился 22 июля 1968 года в Магнитогорске. С 2018 года он участник укранской юмористической "Дизель Студио".