Руслана: Мир сталкивается с угрозой полного загрязнения. Но есть немного времени, чтобы создать почти идеальное будущее

Украинская певица Руслана призвала международный песенный конкурс "Евровидение" перейти на возобновляемую энергию.

Руслана: Сегодня мы не можем быть безразличными к тому, какая энергия используется для создания музыки Фото: Ruslana Lyzhychko / Facebook

Украинская певица Руслана на своей странице в Facebook провела эфир, посвященный вопросу перехода "Евровидения" на возобновляемую энергию.

"Сегодня особенный день – день, когда Украина впервые выиграла "Евровидение". Это было 16 лет назад, песней-победительницей была Wild Dances, и это был особенный момент!" – написала она 16 мая.

Певица отметила, что в 2020 году перед человечеством стоит самая серьезная из энергетических проблем.

"На карту поставлены "энергия нашей жизни" и "энергия нашего мира". Мир сталкивается с угрозой полного загрязнения, которое может уничтожить нашу планету. Но есть еще немного времени, чтобы изменить его и создать будущее, которое было бы почти идеальным – будущее, основанное на чистой энергии и энергетической свободе каждого человека", – заявила Лыжичко.

Певица акцентировала внимание на том, что за 65 лет существования "Евровидение" стало одним из крупнейших в мире событий живой музыки и пользуется огромной популярностью во всем мире.

"Ни для кого не секрет, сколько энергии/электроэнергии требуется для такого шоу. Мои дорогие друзья! Сегодня мы не можем быть безразличными к тому, какая энергия используется для создания музыки – музыки, которая заряжает наши сердца! Я мечтаю о шоу, благодаря которому мир осознает существование безграничной/неограниченной независимой энергии", – призналась певица.

В 2019 году исполнительница презентовала энергетическую инициативу Global 100% Re Ukraine, направленную на использование возобновляемой энергии.

Руслана с композицией Wild Dances одержала победу на "Евровидении 2004" в Турции.

Конкурс "Евровидение 2020" должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) с 12-го по 16 мая. 26 февраля появились первые опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс может быть отменен. 18 марта представители Европейского общественного вещателя (EBU) во время экстренного заседания приняли решение отменить проведение песенного конкурса в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.