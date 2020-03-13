"Ми вітер". Руслана выпустила клип, снятый на башне ветрогенератора. Видео
Украинская певица Руслана на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Ми вітер". Съемки проходили в Херсонской области, на Новотроицкой ВЭС компании "Виндкрафт Украина". Руслана танцевала и создавала динамический перфоманс на башне ветрогенератора на высоте 120 метров над уровнем моря на восходе солнца. "Оригинальная пластика певицы и невероятные пейзажи, перемешанные с добавленной реальностью, даже при просмотре вызывают легкое головокружение", – говорится в описании клипа. "После завершения съемок мне еще долгое время было скучно на земле. Снова хотелось в небо, хотелось этого драйва. Особенность момента съемок клипа "Ми вітер" останется со мной навсегда. Это как для некоторых людей свадьба или какие-то другие знаковые даты, которые они запоминают на всю жизнь и знают, что с ними такого больше не будет", – прокомментировала премьеру певица. Песня "Ми вітер" вошла в новый одноименный EP-альбом Русланы.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.