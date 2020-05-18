Власть, которая должна развивать и регулировать энергетику, занимается слаломом между олигархами

[15 мая] у меня в студии состоялась международная дискуссия о том, как провести "Евровидение" исключительно на чистой, экологической, "зеленой" энергии, без углеродного следа. "Эко-Евровидение" было бы прекрасным примером для всего мира, для политиков и скептиков, вызов тем, кто до сих пор считает доходы от уничтожения климата и экологии нашей планеты и здоровья людей, которые на этой планете живут. Спасибо всем за поддержку и теплые слова, которые я получила не только из-за пределов Украины, но и от моих соотечественников. Это заряжает меня!

А теперь о попытках даже эту вполне чистую и цивилизационно оправданную и необходимую философию "примерить" на украинские политические реалии, найти в этом "олигархический" то ли "заговор", то ли "зраду", то есть полную ерунду!

Я, как правило, стараюсь не называть имен и не давать чужих ссылок. Кто захочет, сам найдет и поймет. Личностные "разборки" на людях – это вообще моветон, с моей точки зрения. Но "анонимы" назвали имена и цифры, поэтому должна им ответить.

Если олигархи вкладывают в "зеленую" энергетику, значит, понимают, что за ней будущее. Здесь мои комментарии не нужны. Но не только олигархи и далеко не все из них вкладывают в будущее. Намного более активны "инвесторы в прошлое" из тех самых олигархических кругов. Их огорчает, что они "за бортом". Очень огорчает.

Кто-то живет с нефти и дизельных потоков "северососедских кумовьев". А кто-то с газа, нефти и других продуктов, не важно какого происхождения, чтобы "хватало на жизнь". И энергия им нужна подешевле, чтобы ферросплавы и никель давали сверхприбыли, как в старые добрые времена. И мы с призывами к переходу на чистые источники им как кость в горле и всех других местах, которыми они контактируют с внешним миром.

Они пытаются оправдать свой отчаянный демарш благородными месседжами борьбы с олигархом Ринатом Ахметовым, делая его олицетворением "зеленой" энергетики в стране. Но это не так. Ринат Ахметов – это не только "зеленая" энергетика (и далеко не вся!), это и почти монополия на угольные станции, которые являются едва ли не самыми крупными загрязнителями окружающей среди и источником манипулятивных цен на электроэнергию. Это то, с чем я борюсь уже, наверное, 15 лет, если не больше.

Мне приписывают, что за свой стрим в Facebook я взяла деньги у Рината Ахметова. Чушь опубликована Telegram-каналом, который прирастает ушами и ладонями к Кириллу Тимошенко, замглавы Офиса президента, которого я когда-то долго убеждала создать в Украине возможности для старта мощного проекта инновационной энергетики, который сделает Украину не импортером, а экспортером чистой энергии. Вижу, что до новой власти эта тема доходит так же туго, как и до предыдущей. И некоторые ее представители еще и пытаются меня дискредитировать. Зачем это вам, господа?

Еще одна интересная деталь. Не успел анонимный Telegram-канал опубликовать свой "высер" (модное словечко в Telegram-аудитории), как его уже в виде новости публикует сомнительный новостной ресурс VolynNews, чтобы дальше можно было "растягивать и репостить". Этот ресурс неплохо "подпитывается" Игорем Палицей, соратником Игоря Коломойского по "антиолигархической" борьбе с Ринатом Ахметовым.

Кто-то скажет, "пока паны дерутся, у холопов чубы трещат". Но это не вся правда. Власть, которая должна развивать и регулировать государственную экономику и энергетику, вместо того чтобы делать это мудро, закладывая пути для будущего развития и глобального перехода на чистые источники, пытается что-то запрещать и изменять цивилизационное развитие в обратном направлении, занимаясь слаломом между олигархами. И я своей активностью мешаю не только межолигархической видовой борьбе, но и провластной парадигме, что "зеленая" энергетика – это зло. А как еще объяснить неспособность решать энергетические вызовы перехода на инновационные модели, где не будет места существующим схемам? Я сейчас даже не о правительстве, которое еще не пришло в себя, я о кулуарах и коридорных междусобойчиках в ОП, которые перманентно мечутся между четырьмя – пятью всем известными именами.

Доходит ли эта информация в неизменном виде к президенту? Не думаю.

Володя, я накатала длинный пост об энергетике, почитай без комментаторов, когда будет время и вдохновение. Краткое резюме написанного. Тема сверхважная!

За участие в теме, которой я посвятила 15 лет своей жизни, от олигархов не получила ни копейки. Хотя обращалась за помощью ко всем правительствам (начиная с Тимошенко), президентам (начиная с Ющенко), всем крупным финансовым и промышленным группам, с которыми имела прямые контакты. К небольшим тоже обращалась. Как правило, без результата. До сих пор обращаюсь.

Есть десятка два партнеров, выразивших поддержку и подписавших со мной меморандумы как с глобальным послом возобновляемой энергии. Все, что вы видите, делается за собственные средства. Если есть партнеры, я их всегда называю. С кем сотрудничала и по каким проектам – сразу публикую, даже когда это кому-то не нравится.

Если буду делать какие-то активности при поддержке DTEK Renewables, напишу об этом сама, без помощи анонимов, связанных с ОП или ИВК [Игорем Валерьевичем Коломойским].

Сейчас стараюсь с коллегами и партнерами сформировать собственную мощную движущую силу "Global 100RE Украина", которая будет подталкивать страну к переходу на чистые источники и зеленую экономику. Это моя миссия и философия как человека, пытающегося заглядывать за линию горизонта.

Источник: Ruslana Lyzhychko / Facebook