Руслана сняла клип и записала песни с помощью энергии ветра

Украинская певица Руслана презентовала в Киеве миниальбом и музыкальное видео на трек "Ми вітер", снятое на природной возобновляемой энергии.

Руслана: Все новые песни были записаны только на чистой энергии Фото предоставлено пресс-службой Русланы

Украинская певица Руслана музыкально-футуристический перформанс, посвященный перехода человечества на источники чистой энергии ветра. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба исполнительницы.

Руслана презентовала клип на трек "Ми вітер", снятый на 3,5 МВ-тной мельнице в Херсонской области на Новотроицкой ветроэнергетической станции компании "Виндкрафт Украина". Главный посыл ролика – рождение чистой энергии от симбиоза человека и стихии.

Клип Руслана презентовала в столичном гольф-клубе "Cosmos Golf". Она представила новый музыкальный мини-сборник из четырех треков в этно-поп стиле.

"Как поп-певица со сцены я посвящаю именно эту минуту чистой энергии! Я хочу, чтобы так делали звезды по всему миру. И пусть таких минут будет все больше и больше. Я посвящаю это миру на чистой энергии. Все новые песни были сделаны и записаны только на чистой энергии", – отметила Руслана.

ВИДЕО

В идео: RuslanaTube / YouTube

Поддержать певицу пришли ее друзья и коллеги из шоу-бизнеса и сферы возобновляемой энергетики. Среди них представители индустрии возобновляемой энергетики Александр Домбровский, Андрей Конеченков, Виктор Куртев, музыканты Валерий Харчишин, Олег Михайлюта (Фагот), Vlad Darwin, продюсер Игорь Кондратюк, телеведущая Катя Осадчая, жена погибшего музыканта Андрея Кузьменко, Светлана.

На своем YouTube-канале Руслана показала, как проходили съемки видео на трек "Ми вітер".

ВИДЕО

Видео: RuslanaTube / YouTube

Сам клип певица пока не опубликовала на YouTube.

В 2019 году исполнительница презентовала энергетическую инициативу Global 100% Re Ukraine, направленную на использование возобновляемой энергии.

Руслана с композицией Wild Dances одержала победу на "Евровидении 2004" в Турции.