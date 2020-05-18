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Кабмин разрешит открыть пляжный сезон – Ляшко

Кабинет Министров разрешит работу морских и речных пляжей, однако людям из группы риска их лучше избегать, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Когда именно Кабмин может разрешить работу пляжей, Ляшко не уточнил
Когда именно Кабмин может разрешить работу пляжей, Ляшко не уточнил
Фото: depositphotos.com

Правительство Украины разрешит открыть пляжи. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Мы провели консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук. Они подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожают возбудителя коронавирусной болезни, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине. Даже несмотря на то, что в пресной воде возбудитель выживает, по данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться сложно. Это только может быть при близком контакте. Поэтому и относительно речных пляжей также Минздрав будет давать разрешение работать в этом сезоне", – отметил Ляшко. 

Он призвал украинцев при посещении пляжей соблюдать безопасную дистанцию. Людям из группы риска лучше избегать таких визитов.

Когда именно Кабмин может разрешить работу пляжей, Ляшко не уточнил.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, в том числе религиозные, независимо от количества участвующих. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали – вначале до 11 мая, потом до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.

Теги: Украина, Кабинет Министров, эпидемия, карантин, пляж, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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