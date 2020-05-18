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Кулеба: Никто украинцев держать взаперти не собирается

Украинские власти либерально настроены в отношении открытия своих границ по окончании карантина, однако они будут координировать свои действия с международными партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: Мы абсолютно либерально настроены в этом плане
Кулеба: Мы абсолютно либерально настроены в этом плане
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Украинские власти в вопросе открытия границ после карантина будут учитывать позицию своих международных партнеров и ситуацию с пандемией на своей территории. Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Говоря об Италии, власти которой приняли решение открыть границы с 3 июня, Кулеба подчеркнул, что без открытия границ других стран, входящих в Шенгенскую зону, добраться до Италии украинцам будет сложно.

"Мы будем координировать свои действия с нашими европейскими партнерами. Когда мы упоминаем Италию, то ключевое тут, конечно, "внутри Шенгенской зоны". То есть, если Италия откроется, а полноценно наши непосредственные соседи не откроются, то добраться до Италии будет достаточно сложно", – отметил он.

Глава МИД напомнил, что с Польшей Украина открыла еще один пункт перехода – "Шегини".

"Мы абсолютно либерально настроены в этом плане, но будем учитывать два фактора: первое – как открываются партнеры, и второе – реальную ситуацию с пандемией на территории Украины. Но никто украинцев держать взаперти не собирается, и идей таких нет", – добавил Кулеба.

Украина закрыла границы 16 марта из-за вспышки COVID-19. 

На утро 17 мая коронавирус был подтвержден у 18 291 украинца, 514 из них умерли.

В Италии с 3 июня будет снят запрет на въезд в страну и выезд из нее в страны Европейского союза, Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако. Все внешние европейские границы будут закрытыми по крайней мере до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, продлевать или отменять блокирование границ.

Теги: Украина, МИД, Италия, карантин, Дмитрий Кулеба, пандемия, коронавирус
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