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В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 170 человек. Это минимум с 28 марта

Общее количество связанных с COVID-19 смертей в Великобритании выросло до 36,6 тыс.

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Британия занимает первое место среди европейских стран по количеству жертв эпидемии
Британия занимает первое место среди европейских стран по количеству жертв эпидемии
Фото: EPA

За последние сутки в Великобритании зарегистрировано 170 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на данные министерства здравоохранения Соединенного Королевства.

Таким образом, за последние 24 часа умерло почти на 300 человек меньше, чем днем ранее. Это самые низкие суточные потери в стране с 28 марта. Общее количество погибших составляет 34 636 человек.

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 3142 пациентов (243 303 с начала эпидемии). Однако Северная Ирландия не успела предоставить данные по новым случаям заражения, поэтому впоследствии эта цифра будет скорректирована.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,68 млн человек, более 313 тыс. из них умерли, а 1,72 млн вылечились.

Теги: Великобритания, эпидемия, Северная Ирландия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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