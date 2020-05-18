Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено во Львовской, Ровенской областях и в Киеве

Среди вновь выявленных заболевших коронавирусной болезнью за сутки в Украине – 23 ребенка и 81 медработник, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов заявил, что за сутки было госпитализировано 83 человека Фото: Максим Степанов / Facebook

Больше всего случаев коронавируса за сутки было выявлено во Львовской области (47), Ровенской области (41) и в Киеве (41). Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За последние сутки в Украине коронавирус был выявлен еще у 325 человек, 21 больной скончался. Среди вновь заболевших 23 ребенка и 81 медработник.

За сутки госпитализировано 83 человека.

За весь период пандемии коронавируса в Украине заболели 1324 ребенка и 3650 медицинских работников, добавил Степанов.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 18 мая в мире коронавирусом заразилось 4,71 млн человек, умерли 315,2 тыс., выздоровели около 1,73 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.