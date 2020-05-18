17 мая в Черновицкой области впервые за долгое время не зафиксировано летальных случаев от COVID-19. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.
Отмечается, что за минувшие сутки в регионе выздоровело 25 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Все они дважды получили отрицательный результат теста на COVID-19.
В общей сложности за время эпидемии на Буковине выздоровело 634 человека.
В то же время за прошедшие сутки в Черновицкой области было зафиксировано 19 новых случаев инфицирования COVID-19, у восьми человек из этого числа – пневмония.
Общая численность инфицированных в области – 2713 человек.
В Украине по состоянию на 18 мая коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.