В Испании самая низкая суточная смертность от коронавируса за два месяца

За последние сутки от коронавируса в Испании умерло 59 человек, общее количество жертв увеличилось до 27 709, сообщил минздрав страны.

За последние сутки от коронавируса в Испании умерло 59 человек, сообщило вечером 18 мая министерство здравоохранения страны.

Издание El País уточнило, что это самые низкие суточные потери в стране за два месяца (накануне было зарегистрировано 87 летальных исходов).

Общее количество жертв эпидемии в стране, таким образом, сейчас составляет 27 709.

Коронавирус с начала вспышки эпидемии обнаружили у 231 606 испанцев (+285 за сутки). Данные о количестве выздоровевших минздрав в этот раз не предоставил.

Власти считают, что на самом деле коронавирусной инфекцией уже могли переболеть около 2,3 млн жителей страны. По данным исследования, которое стартовало в конце апреля, около 26% инфицированных коронавирусом испанцев были бессимптомными носителями.

6 мая парламент Испании четвертый раз продлил так называемое состояние тревоги (самый низкий, третий, уровень чрезвычайного положения). Оно будет действовать до 24 мая. Но с конца апреля в связи с улучшением эпидемической ситуации власти ослабляют карантин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,7 млн человек, более 315,8 тыс. из них умерли, а 1,74 млн вылечились.