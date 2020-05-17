Пандемия COVID-19. В Испании впервые за два месяца зафиксировано меньше 100 смертельных случаев

Начиная с 17 марта ежедневно в Испании от коронавирусной болезни умирало более 100 человек. Сегодня минздрав страны сообщил о 87 летальных исходах.

За последние 24 часа в Испании от коронавирусной инфекции умерло 87 человек, это наименьший показатель с 16 марта, сообщило 17 мая министерство здравоохранения страны.

С 17 марта ежедневно фиксировалось не менее 100 летальных исходов.

Общее число жертв эпидемии достигло 27 650 (четвертое место в мире).

За сутки выявлено 327 новых случаев COVID-19 (накануне – 539). Всего с начала вспышки коронавирус обнаружили у 125 110 испанцев (пятый показатель в мире).

Глава координационного центра минздрава Фернандо Симон на брифинге в Мадриде призвал не обольщаться этими показателями, пишет El Pais. Он не исключил, что в стране есть цепочки заболевания, которые еще не были идентифицированы. Кроме того, с ростом мобильности населения могут также проявиться новые случаи, добавил он.

Издание отмечает, что по выходным иногда наблюдался спад показателей заболеваемости и смертности, поскольку не все больницы вовремя отправляли сведения в министерство.

Власти королевства не исключали, что на самом деле коронавирусной инфекцией уже могли переболеть около 2,3 млн испанцев. По данным исследования, которое стартовало в конце апреля, около 26% инфицированных коронавирусом жителей страны были бессимптомными носителями.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,65 млн человек, более 312 тыс. из них умерли.